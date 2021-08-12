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Giriş Tarihi: 12.8.2021 20:20

Ufacık minibüsten 38 kaçak göçmen çıktı

ABBAS ÇAKAR
Ufacık minibüsten 38 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli İl Emnşyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının engellenmesi amacıyla yapılan  kontroller esnasına, durdurulan bir minibü içerisinde  kuçak kuçağa  seyahat eden 38 kaçak göçmen  yakalandı. Ayrıca  suriye uyruklu minibüs şoförü gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün göçmen kaçakçılığının egellenmesi yönünde yapmış olduğu kontroller sırasında, TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesi Kandıra gişelerinde durdurulan bir minibüs içerisinden 35 Suriye ve 3 bangladeşli düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca kaçak göçmenlerin sevkiyatını yapan Suriye uyruklu minübüs şoförü H.M.A gözaltına alındı. Kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslimedilirken, adliyeye sevk edilen minübüs şoförü H.M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ufacık minibüsten 38 kaçak göçmen çıktı
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