Ufacık minibüsten 38 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün göçmen kaçakçılığının egellenmesi yönünde yapmış olduğu kontroller sırasında, TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesi Kandıra gişelerinde durdurulan bir minibüs içerisinden 35 Suriye ve 3 bangladeşli düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca kaçak göçmenlerin sevkiyatını yapan Suriye uyruklu minübüs şoförü H.M.A gözaltına alındı. Kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslimedilirken, adliyeye sevk edilen minübüs şoförü H.M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.