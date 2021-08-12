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Giriş Tarihi: 12.8.2021 17:46

Yazılım mühendisinin cansız bedeni evinde bulunmuştu! Koronavirüs şüphesi üzerinde duruluyor

DHA
Yazılım mühendisinin cansız bedeni evinde bulunmuştu! Koronavirüs şüphesi üzerinde duruluyor

Antalya'da yalnız yaşayan yazılım mühendisi Mehmet Bayrakçı (40), evinde ölü bulundu. Koronavirüsten hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Bayrakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak'ta, 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan yazılım mühendisi Mehmet Bayrakçı'dan haber alamayan kız arkadaşı Elmas T., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis, çilingire kapısını açtırdığı evde Mehmet Bayrakçı'yı hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayrakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

2 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Mehmet Bayrakçı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği belirtilen Bayrakçı'nın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsiyle netlik kazanacak.

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Yazılım mühendisinin cansız bedeni evinde bulunmuştu! Koronavirüs şüphesi üzerinde duruluyor
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