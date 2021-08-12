YKS birincisi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale Biga İlçesindeki kazada hayatını kaybeden Necati Kaan Şahin'in cenaze namazı ailesinin oturduğu Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'ndeki Şeyh Şamil Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılındı. Şahin, cenaze namazının ardından Pelitli Mahallesi'ndeki Gebze Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban ile Beylikbağı Spor Kulübü Başkanı Ümit Fatih Yalsız da katıldı.
ANNE YÜERKLERİ DAĞLADI
Ordulu ve Sinoplu anne baba, Nermin ve Mustafa Şahin çiftinin iki oğlundan biri olan Necati Kaan Şahin'in cenazesinde annesi Nermin Şahin'i teskin etmek kolay olmadı. Acılı anne sürekli oğlunun tabutuna sarılarak, "Kocaman valiz aldım sana eşyaların için. Kalkmıyor. Ben onu okula göndereceğim. Beni kırmaz, kaldırın onu" diye ağıt yaktı. Cenazede taziyeleri anne ve baba ile birlikte çiftin küçük oğulları Ahmet Efe Şahin kıldırdı.Cenaze namazını kıldıran Ahmet Acar kendisinin de bir motosiklet sürücüsünü olduğunu belirtti. Kazaya atıfta bulunan Acar trafikte otomobil sürücülerinin motosiklet sürücülerine saygılı olmasını istedi.
KENDİ GELECEĞİNİDE YAKTI
Necati Kaan Şahin'in annesinin amcası Rahmi Aydın da Necati Kaan Şahin'in ölümüne sebep olan otomobil sürücüsünün alkollü durumuna dikkat çekip özetle, "İki senedir doktor olmak için çabalayan Necati'nin yanı sıra kendisinin de geleceğini yaktı. Alkol bu gibi durumlarda, iki kişinin birden geleceğine etken oluyor. Başka söyleyecek bir şey yok. Sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.