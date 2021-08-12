YKS birincisi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

ANNE YÜERKLERİ DAĞLADI

Ordulu ve Sinoplu anne baba, Nermin ve Mustafa Şahin çiftinin iki oğlundan biri olan Necati Kaan Şahin'in cenazesinde annesi Nermin Şahin'i teskin etmek kolay olmadı. Acılı anne sürekli oğlunun tabutuna sarılarak, "Kocaman valiz aldım sana eşyaların için. Kalkmıyor. Ben onu okula göndereceğim. Beni kırmaz, kaldırın onu" diye ağıt yaktı. Cenazede taziyeleri anne ve baba ile birlikte çiftin küçük oğulları Ahmet Efe Şahin kıldırdı.Cenaze namazını kıldıran Ahmet Acar kendisinin de bir motosiklet sürücüsünü olduğunu belirtti. Kazaya atıfta bulunan Acar trafikte otomobil sürücülerinin motosiklet sürücülerine saygılı olmasını istedi.