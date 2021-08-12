YKS Türkiye 1’incisi Necati Kaan Şahin’in ölümünde acı detay: Dedesine bu yüzden haber verilemedi!

SEL FELAKETİ NEDENİYLE DEDESİNE HABER VERİLEMEDİ

Babasının iş durumu nedeniyle Çanakkale'de yaşadıkları öğrenilen Şahin ailesi, tamamlanan cenaze işlemleri sonrasında doktor olma hayalleri kuran ve tercihlerini de bu yönde kullandığı öğrenilen oğulları Necati Kaan Şahin'nin cenazesini teslim aldı. Aile, cenazeyi daha önce oturdukları ve aile büyüklerinin oturmaya devam ettiği Kocaeli'nde toprağa vermeye karar verdi. Ancak Necati Kaan Şahin'in Gebze'de ikamet eden ve kendisi ile aynı ismi taşıyan dedesi ve diğer yakınlarının memleketleri Sinop'ta köyde bulunduğu, bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle olaydan haberlerinin olmadığı ve ulaşım sıkıntısı nedeniyle kendilerine henüz haber verilemediği öğrenildi.