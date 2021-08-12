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Giriş Tarihi: 12.8.2021 11:54 Son Güncelleme: 12.8.2021 12:10

YKS Türkiye 1’incisi Necati Kaan Şahin’in ölümünde acı detay: Dedesine bu yüzden haber verilemedi!

ABBAS ÇAKAR
YKS Türkiye 1’incisi Necati Kaan Şahin’in ölümünde acı detay: Dedesine bu yüzden haber verilemedi!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Türkiye birincisi olan ve doktor olma hayalleri kurduğu öğrenilen Necati Kaan Şahin(20), Çanakkale Biga İlçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Şahin’in Cenazesinin, Kocaeli Gebze İlçesinde kılınacak ikindi namazı sonrası Gebze’de toprağa verileceği öğrenildi. Şahin’in ölümünde acı detay ise herkesi hüzünlendirdi…

Aslen Sinop'lu olan ve babasının iş durumu nedeniyle Çanakkale'de oturan YKS Türkiye Birincisi Necati Kaan Şahin (20), Biga-Bandırma karayolu Şakirbey Kavşağı'nda trafik kazası geçirdi. İddialara göre M.A.Ş. (24) yönetimindeki otomobil, kavşakta Necati Kaan Şahin yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçmaya çalışan M.A.Ş, bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve 1.35 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ş, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SEL FELAKETİ NEDENİYLE DEDESİNE HABER VERİLEMEDİ

Babasının iş durumu nedeniyle Çanakkale'de yaşadıkları öğrenilen Şahin ailesi, tamamlanan cenaze işlemleri sonrasında doktor olma hayalleri kuran ve tercihlerini de bu yönde kullandığı öğrenilen oğulları Necati Kaan Şahin'nin cenazesini teslim aldı. Aile, cenazeyi daha önce oturdukları ve aile büyüklerinin oturmaya devam ettiği Kocaeli'nde toprağa vermeye karar verdi. Ancak Necati Kaan Şahin'in Gebze'de ikamet eden ve kendisi ile aynı ismi taşıyan dedesi ve diğer yakınlarının memleketleri Sinop'ta köyde bulunduğu, bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle olaydan haberlerinin olmadığı ve ulaşım sıkıntısı nedeniyle kendilerine henüz haber verilemediği öğrenildi.

İKİNDİ NAMAZINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Aile yakınlarının Şahin'in dedesinin kalp rahatsızlığı bulunması nedeniyle kendisine telefonla da haber vermediği, bu nedenle bir yandan cenazeyi Kocaeli'ne getirirken, diğer yandan da sel bölgesinde bulunan dedeye ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi.

Necati Kaan Şahin'in cenazesi Kocaeli Gebze İlçesi Beylikbağı Şeyh Şamil Camiinde kılınacak olan ikindi namazı sonrası Gebze'de toprağa verilecek.

YKS Türkiye birincisiydi: Genç dehadan kahreden haber!

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YKS Türkiye 1’incisi Necati Kaan Şahin’in ölümünde acı detay: Dedesine bu yüzden haber verilemedi!
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