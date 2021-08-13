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Giriş Tarihi: 13.8.2021 16:55

Dolandırıcı çiftin oyunu sosyal medyada bitti

ABBAS ÇAKAR
Dolandırıcı çiftin oyunu sosyal medyada bitti

Kocaeli İzmit İlçesinde bir bireysel emeklilik firması çalışanı olan M.İ. ile eşi B.İ, iddiaya göre müşterilerine ait hesapları kendi üzerlerine geçirerek 20 milyonluk vurgun yaptı. Vurgun, müşterilerin çiftin sosyal medya hesaplarındaki paylaşmalarından şüphelenmesi ile ortaya çıktı.

İzmit İlçesinde hizmet veren bir bireysel emeklilik firmasında çalışan M.İ. ile eşi B.İ iddialara göre, müşterilerinin hesaplarında biriken paraları fark ettirmeyecek şekilde kendi hesaplarına aktarmaya başladı.

BİR ANDA LÜKS BİR YAŞAM SÜRMEYE BAŞLADILAR

Bir anda aşırı lüks bir yaşam sürmeye başlayan çiftin, sosyal medya hesaplarında bulundukları paylaşımlar, firmanın müşterilerini şüpheye düşürdü. Yapmış oldukları kontrollerde hesaplarındaki paraların eksildiğini fark eden yaklaşık 20 mağdurun yapmış olduğu şikâyet üzerine, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Bu esnada ise firmada çalışan çift kayıplara karıştı. Savcılığın talimatı doğrultusunda polis tarafından yapılan araştırmalar sonrası, çift hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

BOLU'DA YAKALANDILAR

Yakalanmamak için telefonlarını kapatan ve sık sık yer değiştiren karı koca Bolu'da düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Öte yandan mağdur sayısının da artmasının beklendiği öğrenildi.

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Dolandırıcı çiftin oyunu sosyal medyada bitti
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