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Giriş Tarihi: 13.8.2021

22 bin 261 yeni vaka, 138 vefat

22 bin 261 yeni vaka, 138 vefat
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 685 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69.79, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 51.25 olarak kayda geçti. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 170 bin 644 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 81 milyon 482 bin 6'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkân tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak" ifadelerini kullandı.
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22 bin 261 yeni vaka, 138 vefat
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