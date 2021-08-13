3600 günden emeklilik şartları nelerdir? 1999’dan önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?

Emeklilik yaşının kaç olacağı ve toplamda kaç günlük sigortalı hizmet süresi koşulunu sağlayınca emekli olunacağı, çalışma yaşamına başlama tarihine göre değişkenlik gösterir. 3600 günden emeklilik hesaplama da bu nedenle işe başlama tarihine göre yapılmaktadır. Emekli olabilmek için gerekli olan üç temel koşul vardır. Bu koşullardan birincisi belli bir yaşı doldurmuş olmak, ikincisi belli bir gün sayısı kadar sigorta primleri ödenmiş olmak, üçüncüsü ise sigortalı çalışmaya başladıktan sonra belli bir yıl şartını yerine getirmiş olmaktır. Çalışma yaşamına başlangıç tarihinden itibaren 15 yılı ve 3600 gün sigorta şartını sağlamak koşuluyla emekliliğe hak kazanabilmek için hesaplar ise şu şekildedir:

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Erkeklerde 8 Eylül 1976 tarihinden önce çalışma yaşamına başlamış kişiler, 3600 gün şartını sağlamaları durumunda, tıpkı önceden olduğu gibi 55 yaşını geçmiş olmak şartıyla emekli olabilmektedirler.

Yine erkeklerde 23 Mayıs 2002 tarihinde toplamda 15 yıllık sigortalı çalışma şartını sağlamış, 3600 günlük yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası primleri ödenmiş ve 55 yaşını doldurmuş bulunan kişiler, emekliliğe hak kazanmış demektir.

Bunun haricinde, 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlama, 3600 gün prim ödemeleri yapılmış olma ve 55 yaşını tamamlamış olma şartlarını, 24 Mayıs 2002 ila 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında yerine getirmiş olanlar 56 yaşında, 24 Mayıs 2005 ila 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında yerine getirmiş olanlar 57 yaşında, 24 Mayıs 2008 ila 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında yerine getirmiş olanlar 58 yaşında, 24 Mayıs 2011 ila 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında yerine getirmiş olanlar 59 yaşında ve 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra yerine getirmiş olanlar ise 60 yaşında emekliliğe hak kazanabilmektedir.

15 YILINI DOLDURAN SİGORTALI EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

15 yıl fiili hizmet süresi ve 3600 günlük prim ödeme şartlarını yerine getirmiş olanların en çok merak ettikleri konu, emekli olup olamayacaklarıdır. Her ne kadar bu şartları sağlamak emekli olmak için yeterli olmasa ve belli yaş koşullarını da yerine getirmek gerekli olsa da, bu koşulları sağlamış bir işçi çalıştığı iş yerinden, emeklilik koşullarını sağladığı için ayrılmak istediğini beyan ederek ayrılırsa, kıdem tazminatına hak kazanır. Bunun için çalışanın, mevcut çalıştığı iş yerinde en az 1 yıldır çalışıyor olması yeterlidir.

1999'DAN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

1999 yılından önce sigorta başlangıcı olan kişiler, başlangıç tarih aralıklarına göre farklılaşan yaş ve sigortalı olma gün sayısı kriterlerini yerine getirmeleri durumunda emekliliğe hak kazanabilmektedirler. 1999 yılından daha önce sigorta girişi bulunan kişiler, 25 yıl sigortalılık süresi ve en az 5000 gün sigortalı olma koşuluyla, en erken 44 yaşında emekliliğe tabi olmuşlardır. Bu koşullar, 1976 yılından itibaren farklı yıllarda sigorta girişi olanlarda farklı yaş ve sigortalılık gün sayısı şeklinde değişiklik göstermektedir.