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Giriş Tarihi: 13.8.2021 13:15

38 yıl sonra yakalandı

BEKİR COŞKUN
38 yıl sonra yakalandı

Mersin'de 1983 yılında cinayet ve başka suçlardan hakkında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve firari olan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerinin istihbari ve fiziki olarak yürüttüğü çalışmalarda, 30 Ocak 1983 tarihinde Mersin'de meydana gelen 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme ve geceleyin bina içerisinden hırsızlık' olaylarının şüphelisi olarak aranan M.M., yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 38 yıldır firari olan M.M., Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile Mersin E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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38 yıl sonra yakalandı
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