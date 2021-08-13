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Giriş Tarihi: 13.8.2021 16:51

4 kişilik aileden geriye sadece bunlar kaldı: Yürekleri sızlatan görüntü

DHA
4 kişilik aileden geriye sadece bunlar kaldı: Yürekleri sızlatan görüntü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde yaşanan bir olay yürekleri sızlattı. Eski Sanayi Caddesi'nde bulunan Vadi Apartmanı'nın bodrum katındaki evlerinde sele yakalanan ve hayatını kaybeden Mehmet Öztürk, Ayşe Harharcı, Eda Harharcı ve Avni Harharcı'dan geriye sadece bunlar kaldı...

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sağanağın ardından Ezine Çayı taşmış ve ilçe merkezi sular altında kalmıştı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, basın mensuplarının kaydettiği bir görüntü yürekleri sızlattı.

Vadi Apartmanı'nın bodrum katındaki evlerinde sele yakalanan ve hayatını kaybeden Mehmet Öztürk, Ayşe Harharcı, Eda Harharcı ve Avni Harharcı'dan geriye fotoğraf albümü kaldı.

TEK TEK TEMİZLEDİ

Ölen aile fertlerinin akrabası Cemile Öztürk, binadan cesetler çıkarılırken, selden kurtardığı fotoğraf albümünü temizlemeye çalıştı. Fotoğrafları albümden çıkarıp tek tek temizleyen ve büyük üzüntü yaşayan Cemile Öztürk, "Kayınpederim, görümcem, eniştemiz hayatlarını kaybetti. Çok üzgünüz" diyerek, gözyaşı döktü.

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4 kişilik aileden geriye sadece bunlar kaldı: Yürekleri sızlatan görüntü
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