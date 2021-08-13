70 yaşında katil oldu

Manisa
'nın Salihli ilçesine bağlı Beylikli Mahallesi'nde yaşayan Medeni
Hafızoğlu (70), aralarında husumet bulunan Ali Onuk
'u (70) kahvehanede oturduğunu görünce tabancayla karın bölgesine 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Ali Onuk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Hafızoğlu ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Onuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Husumetli olduğu kişiyi vurarak olay yerinden kaçan Hafızoğlu'nu yakalamak için çalışma başlatan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde suç aleti tabancayla birlikte ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.