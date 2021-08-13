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Giriş Tarihi: 13.8.2021 18:46

Alanya'da kasten öldürme suçundan 1 kişi yakalandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kasten öldürme suçundan 1 kişi yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz Ekiplerince Kasten Öldürme suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli saklandığı evde kıs kıvrak yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu çalışmalar kapsamında 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.U. isimli şüphelinin Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler bunun üzerine harekete geçti, şüpheliyi Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi üzerinde saklandığı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Alanya'da kasten öldürme suçundan 1 kişi yakalandı
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