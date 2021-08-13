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Giriş Tarihi: 13.8.2021 21:09

Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya İlçesi Süleymanlar ve Gümüşgöze Mahalle sınırında çıkan orman yangınına 8 tanker, arazöz ve 2 iş makinesi ile kontrol altına alındı.

Alanya belediye ekipleri, Susuz Yaylası'ndaki yangın havuzlarına hava araçları için su takviyesi yapmaya devam ediyor. 30 kişilik belediye ekibi yangına müdahale ediyor.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Yangının son durumu hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Şu an yangın kısmen kontrol altına alındı. Hem hava hem kara desteği ile soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir an önce yangının tamamen kontrol altına alınması için Alanya Belediyesi olarak her türlü çalışmayı ve desteği sağlıyoruz. Tüm kurumlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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