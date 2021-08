Alanya’daki orman yangını kontrol altına alındı

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Yangının son durumu hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Şu an yangın kısmen kontrol altına alındı. Hem hava hem kara desteği ile soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir an önce yangının tamamen kontrol altına alınması için Alanya Belediyesi olarak her türlü çalışmayı ve desteği sağlıyoruz. Tüm kurumlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.