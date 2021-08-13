Alanya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Alanya belediye ekipleri, Susuz Yaylası'ndaki yangın havuzlarına hava araçları için su takviyesi yapmaya devam ediyor. 30 kişilik belediye ekibi yangına müdahale ediyor.
YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA
Yangının son durumu hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Şu an yangın kısmen kontrol altına alındı. Hem hava hem kara desteği ile soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir an önce yangının tamamen kontrol altına alınması için Alanya Belediyesi olarak her türlü çalışmayı ve desteği sağlıyoruz. Tüm kurumlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.