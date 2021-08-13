Alanya’dan Kastamonu’ya yardım desteği

YÜCEL: SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Toplumu derinden etkileyen bu tür felaketlerde tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; "Son dönemde yangınlar ve seller olmak üzere ülkemizin dört bir yanı maalesef doğal afetlerle boğuşuyor. Biz de Alanya Belediyesi olarak elimizden geldiğince afet bölgelerine maddi manevi desteğimizi iletmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda son olarak Batı Karadeniz'de sel felaketinden aşırı şekilde etkilenen Kastamonu'ya ulaşmak üzere 2 yardım kamyonumuz bugün yola çıktı. Afet yaşanan bölgelere elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir daha aynı felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.