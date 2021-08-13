Altun’dan, ’Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu’ açıklaması: Son derece kıymetli bir gelişmedir

Son günlerde artan yalan haberler Türkiye'nin ana sorunlarından biri haline gelirken, konuyla ilgili olarak birçok tepki ortaya konmuş ve bu yönde mücadele başlatılması gerektiği vurgulanmıştı.
"YALAN HABER, YALAN SİYASETLE MÜCADELE KURULU ADIYLA BİR HEYET KURULMUŞTUR"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada, "Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle değerli fikir ve hukuk insanlarımızdan teşekkül etmiş "Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu" adıyla bir heyet kurulmuştur." dedi.
"KIYMETLİ BİR GELİŞMEDİR"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Altun, "'Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu'nun ihdası bu manada son derece kıymetli bir gelişmedir. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.