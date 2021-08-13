Antalya’da pitbull dehşeti... Son anda kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıya Mahallesi'nde 11 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında, komşuları ve 6 yaşındaki oğlu ile evinin yanındaki parka giden Sultan Karakuloğlu, burada oturdu. Akşam hava kararınca evine dönmek için ayağa kalkan Karakuloğlu, ayağını çukura atınca yere düştü.
KÖPEK SALDIRDI
Sultan Karakuloğlu yere düşmesinin telaşını yaşarken ikinci şoku yaşadı. Parkta gezen H.K.'ye ait pitbull cinsi 2 köpek, Karakuloğlu'na saldırdı. Başından, burnundan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Karakuloğlu, eşi Erdal Karakuloğlu ve çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı. Kanlar içinde kalan Karakuloğlu, eşi tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Karakuloğlu'nun alnında 2-3 santim boyutunda, saçlı deride çok sayıda ve burun kısmında 3-4 santim boyutunda yumuşak doku kaybı olduğu ve yarasını ağır olduğu belirtildi.
"UYARDIM, DİNLEMEDİ"
Yaralı Sultan Karakuloğlu, daha önceden de köpek tarafından ısırıldığını belirterek, "Olay günü parkta köpekleri görünce sahibi olduğunu sonradan öğrendiğim H.K.'yi, parkta çocuklar olduğunu belirterek uyardım. O da bana 'Abla bu köpeklere çocuklar bakıyor' dedi. Bir süre kaldıktan sonra parktan oğlumla birlikte ayrılmak istediğim sırada ayağım çocukların kazdığı çukura takıldı ve düştüm.
Düşmemle birlikte yetişkin olan siyah ve sarı renkli köpekler üzerime doğru saldırmaya başladı. Bu sırada köpeğin sahibi, diz çökerek beni korumaya çalıştı. Sarı renkli köpek burnumu ısırırken, siyah köpek ise alnımı ve başımı ısırdı. Bağrışmalar üzerine parka gelen eşim Erdal Karakuloğlu ile komşular beni köpekten son anda kurtardı. Kurtulmam büyük şans. Eşim kanlar içinde hastaneye yetiştirdi. Alnımda, başımda ve burnumda ömrümün sonuna kadar taşıyacağım izler kaldı" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.