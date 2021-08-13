Antalya’da pitbull dehşeti... Son anda kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıya Mahallesi'nde 11 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında, komşuları ve 6 yaşındaki oğlu ile evinin yanındaki parka giden Sultan Karakuloğlu, burada oturdu. Akşam hava kararınca evine dönmek için ayağa kalkan Karakuloğlu, ayağını çukura atınca yere düştü.

KÖPEK SALDIRDI

Sultan Karakuloğlu yere düşmesinin telaşını yaşarken ikinci şoku yaşadı. Parkta gezen H.K.'ye ait pitbull cinsi 2 köpek, Karakuloğlu'na saldırdı. Başından, burnundan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Karakuloğlu, eşi Erdal Karakuloğlu ve çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı. Kanlar içinde kalan Karakuloğlu, eşi tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Karakuloğlu'nun alnında 2-3 santim boyutunda, saçlı deride çok sayıda ve burun kısmında 3-4 santim boyutunda yumuşak doku kaybı olduğu ve yarasını ağır olduğu belirtildi.