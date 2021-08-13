Apartmanda panik: Ceset bulundu!

Bursa'nın Demirtaş Barbaros Mahallesinde bulunan Erdemler apartmanında 08.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Seslere uyanan vatandaşlar büyük panik yaşarken, kapılarını açtıklarında 57 yaşındaki Aydın Sayılır isimli bir kişiyi kalbinden vurulmuş şekilde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Sayılır'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ve Savcılığın yaptığı incelemeler sonrası Aydın Sayılır'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, şahsın apartmanda ikamet etmediği belirlendi.