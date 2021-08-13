Aşısızlar topluma malıyet olarak dönüyor

Koronavırüsle mücadelede yeni hastaneler ve yoğun bakımlarla sürecin çok iyi yönetildiğini belirten Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan
Gürbüz, mücadeleye tarihsel bir perspektiften bakarak üç aşamada ele almak gerektiğini belirtti. Gürbüz, "Birinci aşamada en büyük problem Kovid- 19'un ne olduğunu bilmememizdi. Gerek hastalarda, gerek devlette, gerek hekimlerde büyük bir korku vardı. Devlet muhteşem işler çıkarttı, organize oldu, yeni hastaneler yoğun bakımlar yaptı. İkinci aşama başladığı zaman halkın beklentileri yavaş yavaş değişti. Yorgunluk alametleri ortaya çıkmaya başladı ve bunu da atlattık. Üçüncü aşamada ise tablonun temelinde halkta umutsuzluk vardı. Ekonomik sıkıntı vardı, çalışamamak, okulların açılamaması, okula gidemeyen öğrencilerin stresleri, bunların streslerinin yansıdığı aileler vardı. Üçüncü devrede hastalığı iyice etüt etmiş ve kavramıştık. Bu aşamada da aşı devreye girdi" dedi. Gürbüz, "Pandeminin başından beri yaklaşık 180 bin Kovid'li hasta tedavi etmişiz. Koridorlarda bile yoğun bakım ünitesi oluşturacak donanıma sahibiz. Devlet zor şartlarda, aşı üretmediği halde büyük bir başarıyla aşıyı sağladı. Aşısızlar
, topluma maliyet olarak dönüyor" diye konuştu.