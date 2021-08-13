Ayancık’ta yıkılmayan tek köprüde tehlikeli geçiş

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden Sinop'un Ayancık ilçesi de etkilendi. Sel ve su baskınları sonrasında yollarda çökme meydana geldi, birçok araç sürüklendi, evlerde ve dükkanlarda hasar meydana geldi. İlçede bulunan 3 köprüden 2'si yaşanan felakette yıkıldı. Diğer köprüde ise 3 metre çökme meydana geldi. İlçede tek bağlantı ise bu köprü üzerinden kuruluyor.