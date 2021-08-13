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Giriş Tarihi: 13.8.2021 21:06

Ayancık’ta yıkılmayan tek köprüde tehlikeli geçiş

İLKER TURAK İLKER TURAK
Ayancık’ta yıkılmayan tek köprüde tehlikeli geçiş

Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan 2 köprü selde tamamen yok olurken bir köprüde ise kısmi çökme meydana geldi. Vatandaşların geçiş yaptığı sırada köprünün sallanması üzerine köprü tahliye edildi ve yaya trafiğine kapatıldı. Yapılan kontrollerin ardından tekrar yaya trafiğine açılan köprüde polis ekiplerinin kontrolünde tek sıra halinde yaya geçişi yapılıyor.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden Sinop'un Ayancık ilçesi de etkilendi. Sel ve su baskınları sonrasında yollarda çökme meydana geldi, birçok araç sürüklendi, evlerde ve dükkanlarda hasar meydana geldi. İlçede bulunan 3 köprüden 2'si yaşanan felakette yıkıldı. Diğer köprüde ise 3 metre çökme meydana geldi. İlçede tek bağlantı ise bu köprü üzerinden kuruluyor.

Vatandaşların geçiş yaptığı sırada köprünün sallanması üzerine köprü tahliye edildi ve yaya trafiğine kapatıldı. Yapılan kontrollerin ardından köprü yaya trafiğine tekrar açıldı. Polis ekipleri yayaların kalabalık oluşturmadan tek sıra halinde köprüden geçiş yapması için sık sık anons yapıyor.

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Ayancık’ta yıkılmayan tek köprüde tehlikeli geçiş
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