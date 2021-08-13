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Giriş Tarihi: 13.8.2021 18:24 Son Güncelleme: 13.8.2021 18:27

Bahçeli'den sel felaketine ilişkin açıklama: Felaketlerin yaraları el birliğiyle sarılacaktır

Bahçeli’den sel felaketine ilişkin açıklama: Felaketlerin yaraları el birliğiyle sarılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bahçeli, "Dere yataklarına inşa edilmiş binalar bazı yerlerde 4 metre yüksekliğe ulaşan sel karşısında ayakta kalamamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, yöre insanımıza destek sağlamak, gerekli incelemeleri yapmak maksadıyla afet bölgesine bir heyet göndermiştir. İnanıyorum ki, felaketlerin yaraları el birliğiyle sarılacaktır.Devletimiz meselelere hakimdir ve muktedirdir" dedi.

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketleri içimizi yakarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bahçeli şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar yaygın ve yoğun şekilde meydana gelen zincirleme felaketlerle uğraşmaktadır. Bir tarafımız yanarken diğer tarafımız sel ve heyelanlarla yıkılmaktadır. Olağan dışı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz ortadadır.

Orman yangınlarıyla kavrulan milli yürekler, bu kez de Batı Karadeniz'deki afetlerle sarsılmış, hüzünle sarılmıştır. Bartın, Sinop, Kastamonu ve Samsun'da ortaya çıkan taşkın ve seller oluşan heyelanlarla birlikte önüne ne geldiyse yutmuş, ortalığı savaş alanına çevirmiştir.

Dere yataklarına inşa edilmiş binalar bazı yerlerde 4 metre yüksekliğe ulaşan sel karşısında ayakta kalamamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, yöre insanımıza destek sağlamak, gerekli incelemeleri yapmak maksadıyla afet bölgesine bir heyet göndermiştir.

Gerek orman yangınlarında, gerekse de sel ve heyelanlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

İnanıyorum ki, felaketlerin yaraları el birliğiyle sarılacaktır.Devletimiz meselelere hakimdir ve muktedirdir. Milletimiz sağduyulu ve soğukkanlıdır. Telaşa ve tedirginliğe lüzum yoktur. Allah'ın izniyle bugünler geçecektir. Felaketlerin hasarı, faziletle, ferasetle, fedakarlıkla, fevkalade bir dayanışma ruhuyla ortadan kaldırılacaktır."

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Bahçeli'den sel felaketine ilişkin açıklama: Felaketlerin yaraları el birliğiyle sarılacaktır
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