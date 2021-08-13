Bakan Karaismailoğlu sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sel felaketinden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından basın açıklamasında bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Sinop Ayancık olarak dünden daha iyiyiz. Ulaşılamayan köylere peyderpey ulaşıyoruz, yallarımız açıyoruz. Bütün planlarımızı yaptık ve inşallah en kısa sürede burada hayatı normale döndüreceğiz.

"BU ULAŞIM SIKINTISINI YAKIN ZAMANDA ÇÖZECEĞİZ"

Sadece Sinop değil Kastamonu'da da yolların ulaşım faaliyetleri ve hasar görmüş köprülerin tamirleri, yenilerinin yapımı ve yıkılmış olan köprülerin yerine geçici ulaşım yolları ve geçici köprülerin imalatlarına da hızlı bir şekilde başladık. Bu ulaşım sıkıntısını yakın zamanda çözeceğiz. Ayancık'ta da şehir geçişleri ile ilgili birkaç gün içerisinde sonuç almış olacağız. Maalesef Ayancık'ta 6 can kaybımız var.

"HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Dileğimiz bu vefat sayısının artmaması. Allahtan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İletişim bakımından Ayancık'ta bir sıkıntımız yok. Köylerle ilgili iletişim konusunda bir takım sıkıntılarımız var ama o da elektrik verilmemesinden kaynaklanıyor. Ulaşamadığımız köylere jeneratör tesis ediyoruz ve hayatın normale dönmesi için çalışıyoruz. Gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Yardımsever vatandaşlarımız afet bölgelerine büyük bir özveri ile yardımda bulunuyor" ifadelerini kullandı.