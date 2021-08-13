Beş numara’dan güzel haber geldi

Bursa
'daki Karacabey Belediyesi tarafından Almanya
'dan getirilen 40 gram ağırlığındaki güneş enerjisi ile çalışan uydu vericisi, haziran ayında en küçük yavru olan 'Beş Numara'ya takıldı. Bu sayede, yavru leyleğin uçuş güzergahları kaydedilmeye başlandı. Geçen hafta yuvasından ilk kez ayrılan 'Beş Numara', bulduğu sürü ile birlikte güneye doğru yol almaya başladı. 'Animal Tracker
' uygulaması üzerinden leyleğin göç rotası, binlerce kişi tarafından yakından takip edildi. Ancak Türkiye
'nin tek uydu vericili leyleği olan Beş Numara'nın, Adana Yumurtalık
sahillerinden İskenderun Körfezi
'ne doğru yol alırken, Akdeniz üstünde bir anda izleme programındaki sinyalinde kopukluk yaşandı. Bu cihazlar yüzünden böyle bir şey yaşanmış olabileceği üzerinde duruldu ve devamında ise ilk sinyal Ürdün
'den geldi. Bu durum, leyleğin takipçileri tarafından sevinç ile karşılandı. DHA