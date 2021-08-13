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Giriş Tarihi: 13.8.2021

Beş numara’dan güzel haber geldi

Beş numara’dan güzel haber geldi

Yuvadan ayrılan Yaren leyleğin en küçük yavrusu olan ‘Beş numara’nın uydu takip cihazından verdiği sinyal kayboldu. Doğaseverler yavrunun yolda ölmesinden korktu. Ancak Ürdün’den gelen sinyal herkese rahat nefes aldırdı

Bursa'daki Karacabey Belediyesi tarafından Almanya'dan getirilen 40 gram ağırlığındaki güneş enerjisi ile çalışan uydu vericisi, haziran ayında en küçük yavru olan 'Beş Numara'ya takıldı. Bu sayede, yavru leyleğin uçuş güzergahları kaydedilmeye başlandı. Geçen hafta yuvasından ilk kez ayrılan 'Beş Numara', bulduğu sürü ile birlikte güneye doğru yol almaya başladı. 'Animal Tracker' uygulaması üzerinden leyleğin göç rotası, binlerce kişi tarafından yakından takip edildi. Ancak Türkiye'nin tek uydu vericili leyleği olan Beş Numara'nın, Adana Yumurtalık sahillerinden İskenderun Körfezi'ne doğru yol alırken, Akdeniz üstünde bir anda izleme programındaki sinyalinde kopukluk yaşandı. Bu cihazlar yüzünden böyle bir şey yaşanmış olabileceği üzerinde duruldu ve devamında ise ilk sinyal Ürdün'den geldi. Bu durum, leyleğin takipçileri tarafından sevinç ile karşılandı. DHA
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Beş numara’dan güzel haber geldi
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