Beylerbeyi Sarayı’na Nerede Gidilir? Beylerbeyi Sarayı Nerede?

Beylerbeyi Sarayı'nın konumu oldukça tarihidir. İstanbul'un en eski yerleşim alanlarından birinde bulunan Beylerbeyi Sarayı, Bizans döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır. Bizans döneminde Beylerbeyi Sarayı'nın olduğu yerde İstavroz Bahçeleri ismi ile anılan oldukça geniş bir yeşil alan bulunmuştur. Bu bahçenin isminin ise İmparator Constantin tarafından yaptırılmış dev bir haçtan geldiği düşünülmektedir. İstanbul'un Osmanlı tarafından fethinden uzun bir süre sonra 1861 – 1876 seneleri arasında ise bahçe yerini Sultan Abdülaziz'in isteği üzerine yapılan Beylerbeyi Sarayına bırakmıştır.

BEYLERBEYİ SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

Beylerbeyi Sarayı, konum olarak Üsküdar'da yani İstanbul'un Anadolu yakasında yer almaktadır. Saraya ulaşmak için öncelikle Anadolu yakasında bulunmak gerekmektedir. Üsküdar'a ulaşım ise deniz ve karayolu ile sağlanabilir.

Deniz yolunu tercih edenler; Kabataş, Eminönü ya da Beşiktaş'tan kalkan vapurları kullanabilir ya da Beşiktaş – Üsküdar arasında çalışan teknelere de binebilir. Buradan karaya ulaştıktan sonra ise Beykoz rotasındaki otobüsler yardımı ile Beylerbeyi Sarayı'na ulaşılabilir. Üsküdar vapur iskelesinden Beylerbeyi Sarayı'nın arası yaklaşık 3.5 kilometredir.

Eğer şahsi araç ile gelecekseniz ve Anadolu yakasındaysanız Boğaziçi Köprüsü yolunda ilerlemeli ve köprüden önceki son çıkışı kullanarak Çengelköy yönüne dönmelisiniz. Sahil yolunda ilerlediğinde saray tam karşınızda kalacaktır. Eğer Avrupa yakasından geliyorsanız ise Boğaziçi köprüsünden geçmeli ve köprüden sonraki ilk çıkışı kullanarak yine Çengelköy yönüne dönmelisiniz. Böylece saray yine karşınızda olacaktır.

BEYLERBEYİ SARAYI NEREDE?

İstanbul ve çevresi, bulunduğu jeopolitik konumun da etkisi ile yüzyıllardır birçok farklı devlete ve birçok farklı tarihi olaya tanıklık etmiştir. İçerisinde koca bir tarih yatan İstanbul'daki en önemli tarihi eserlerden bazıları da saraylardır. Bu yapılardan bir tanesi olan Beylerbeyi Sarayı ise İstanbul'un çokça tanılan ilçelerinden birinde yani Üsküdar'da yer almaktadır. Denizin kenarında, sahilde yer alan Beylerbeyi Sarayı, mimari yapısı ve tarihi ile görenlerin dikkatini çekmektedir.

BEYLERBEYİ SARAYI'NIN İÇİNE GİRİLİYOR MU?

Beylerbeyi Sarayı'nı ziyaret ederken sarayın içini görme imkanı bulunmaktadır. Tam bir Osmanlı mimarisi ile yapılmış bu sarayda birçok oda bulunmaktadır. Genelde tur rehberleri ile gezilen sarayın içerisinde fotoğraf çekmek ise kesinlikle yasaktır.

BEYLERBEYİ SARAYI GİRİŞ ÜCRETİ

Beylerbeyi Sarayı'nın giriş ücreti 60 TL olarak belirlenmiştir ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları saraya 30 TL'lik ücret ödeyerek girmektedir. Öğrenciler için ise bu ücret 10 TL'dir. Sesli rehber de bu ücretin içerisine dahildir. Sarayda fotoğraf çekmek yasaktır ancak sarayın bahçesine çıkarak fotoğraf çekmek isteyenlerden 5 TL ek ücret alınmaktadır.

1 Ocak 2020'de alınan bir karar neticesinde Beylerbeyi Sarayı'na girişte müzekart geçerlidir. Beylerbeyi Sarayı, Pazartesi ve 1 ocak ile dini bayramların ilk günleri hariç yılın her günü açıktır. Gişelerin hizmet saatleri 09:00 – 17:30 arası olarak belirlenmiştir ve 65 yaş üzeri T.C. vatandaşları müzeye ücretsiz giriş sağlayabilmektedir.

BEYLERBEYİ SARAYI'NA OTOBÜSLE NASIL GİDİLİR?

Beylerbeyi Sarayı'na gitmek için Kadıköy Rıhtımından kalkan 15F, 12H ve 14M numaralı otobüsleri kullanabilir ve Beylerbeyi Sarayı durağında inerek saraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Avrupa yakasından gelip Üsküdar vapur iskelesinde indiyseniz de iskelenin oradan kalkan 15, 15C, 15H, 15K, 15KÇ, 15M, 15P, 15R, 15S, 15U, 15Y ve 15ŞN numaralı otobüsler ile de Beylerbeyi Sarayı durağında inerek saraya ulaşımınızı sağlayabilirsiniz.