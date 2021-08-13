Bitlis’ten Trabzon’a uzanan kan davası

Bitlis
'te yaşayan Saliha Duman
, 8 yıllık eşi Saddam Duman
'dan sürekli şiddet görüyordu. Mevsimlik işçi olarak çeşitli şehirlerde çalışan genç kadın, kazandığı parayı eşine veriyordu. Duman bu durumu babası Mehmet Salih Karamercan
'a anlattı. Karamercan ile damadı Saddam Duman arasında 8 ay önce tartışma çıktı. Bu olayın ardından Saddam Duman'ın ağabeyi Fettah Duman
, evinin önünde pusu kurduğu Karamercan'ı öldürdü.
Cinayetin ardından Fettah Duman (32) tutuklandı. Saddam Duman ise Trabzon
'un Of
ilçesine gelerek çay işçisi olarak çalışmaya başladı. Eşinden intikam almak için plan yapan Saliha Duman da kardeşi Murat Karamercan
(21) ile birlikte, 2 gün önce Trabzon'a geldi. Murat Karamercan, sokakta karşılaştığı Saddam Duman'a tabancayla 8 el ateş etti. Ağır yaralanan Duman hastaneye kaldırıldı. Yakalanan Karamercan "Kan gütme saiki ile adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Ablası Saliha Duman ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Zanlı Karamercan ifadesinde şu ifadeleri kullandı:
'GÖZÜM KARARDI'
"Ablamı sürekli dövüyordu, çay işinden aldığı yevmiyeleri alıyordu. Saddam ile konuşarak vazgeçmesini söyledim. Saddam'ın kardeşleri babamı pusuya düşürerek öldürdü. Bizimle sosyal medya üzerinden sürekli alay ediyor "Sıra kime gelecek" diye paylaşım yapıp, tahrik ediyordu. Trabzon'a çay işine geldik, otelde kalıyorduk. Sokakta Saddam yanımızdan geçti. O sırada sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. Yüz yüze gelince gözüm karardı. Ablamın çantasındaki babamın silahını alıp ateş ettim" dedi.