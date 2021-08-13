Bozdoğan Kemeri’ne Nasıl Gidilir? Bozdoğan Kemeri Nerede, Hangi Semtte?

Kırkçeşme ismi ile de tanınan Bozdoğan Kemeri, neredeyse 1500 yılın üstündeki tarihi ile İstanbul'da bulunan ve günümüze kadar gelebilen en yaşlı tarihi yapılardan birisidir. Roma dönemini, Bizans dönemini ve Osmanlı dönemini gören yapı, şu anda da Türkiye Cumhuriyeti dönemine tanıklık etmektedir. Geçmişte bu 3 imparatorluk için de son derece önemli bir bölge olan İstanbul'un su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan Bozdağan Kemeri, günümüzde Fatih'in simgesi halini almıştır.

BOZDOĞAN KEMERİ NEREDE?

Bozdağan Kemeri günümüzde eski İstanbul olarak bilinen Fatih ilçesinde yer almaktadır. İstanbul Üniversitesi'nin yerleştiği tepe ve tarihi Fatih Camii tepesi arasında yer alan Bozdoğan Kemeri, geçirdiğimiz 15 yüzyıllık sürede orjinal uzunluğundan sadece 50 metre kadar kaybetmiştir. Kemer Osmanlı döneminde birçok farklı padişah tarafından restore edilmiş ve 921 metrelik uzunluğunu korumayı başarmıştır.

Kalenderhane Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı, Bozdağan Kemeri'nin ayaklarının altına yapılmıştır. Yapı, altından geçerken bir viyadük işlevi görmekte ve inanılmaz bir manzara sağlamaktadır.

BOZDOĞAN KEMERİ'NE NASIL GİDİLİR?

Bozdoğan Kemeri'ne ulaşmak için İstanbul'un hemen hemen her noktasından toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Kemere ulaşmak için 28, 32T, 71T, 76D, 77, 77A, 97GE numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz. Vefa durağında otobüslerden inerseniz tarihi Bozdoğan Kemeri tam olarak karşınızda olacaktır.

Bozdoğan Kemeri'nin etrafında da birçok tarihi ve ünlü yapı bulunmaktadır. Bu yapılar; Saraçhane Parkı, Şehzade Camii, Gazanfer Ağa Medresesi ve Vefa Bozacısı'dır.

BOZDOĞAN SU KEMERİ NASIL ÇALIŞIR?

Roma döneminde yapılan bütün su kemerlerinin çalışma prensibi temelde aynıdır. Bu kemerlerin amacı yüksek rakımlarda bulunan suyu şehir merkezine aktarabilmektir. Bunun için ise su kemerleri yapılmıştır. Su kemerlerinin yapılma sebebi hiçbir ekstra güce ihtiyaç olmadan sadece fiziğin ve eğimin yardımı ile suyu şehre ulaştırmaktır.

Bozdağan Su Kemeri'nin temel çalışma prensibi, suyun olduğu hattın şehir ile mesafesini ve suyun geçeceği alanı belirlemektir. Alan belirlendikten sonra yolda bir kanal oluşturulur. Eğer bu hat üzerinde herhangi bir vadi varsa kemerlerler kullanılır. Bu kemerler üst üste dizilerek suyun hat üzerinde gerekli eğimle yoluna devam etmesine yardımcı olur. Bozdağan Su Kemeri de tam olarak bu amaçla yapılmıştır.