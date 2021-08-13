Bu yıl aşure günü ne zaman, Muharremin onu hangi gün? Aşure ne zaman yapılır? İşte aşure günü ve 10 Muharrem tarihi

Muharrem ayının başlangıcıyla birlikte akla ilk gelen "bu yıl aşure günü ne zaman, hangi güne denk gelecek" sorusu oluyor. Dini manalarının yanı sıra şifalı ve lezzetli bir yiyecek olan aşure yapımına Muharrem ayının onuncu gününde başlanıyor. Bu kapsamda Muharremin onu hangi gün sorusu da gündeme geliyor. Bu yıl aşure ne zaman yapılır? İşte Hz. Nuh'tan beri yapılan bu lezzetin hazırlanacağı aşure günü ve 10 Muharrem tarihi.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLADI?

9 Ağustos 2021 Pazartesi günü, aynı zamanda "Hicri yılbaşı" olarak da bilinen Muharrem ayı başladı. Bu yıl Ağustos'un 9'u itibariyle başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek ve yerini Safer ayına bırakacak.