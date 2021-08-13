Bursa’da bulunan cesetlerin sırrı çözüldü

Bursa'nın Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinde ormanlık alana koyun otlatmaya giden bir çoban ağaç altında parçalanmış bir erkek cesedi bulmuş ve durumu polise bildirmişti. Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen ancak Fas Uyruklu olduğu değerlendirilen cesedin üzerinde yapılan incelemelerde şahsın ölüm sebebinin yırtıcı hayvanların saldırısından kaynaklandığı tespit edildi.

Diğer yandan Bursa-Ankara yakın çevre yolu kenarında otluk alanda bulunan çürümüş cesedin ise ailesinin bir ay önce kayıp başvurusu yaptığı akli dengesi yerinde olmayan İ.Y'ye ait olduğu tespit edildi. İ.Y'nin otoyoldan karşıya geçtikten sonra yol kenarındaki şarampole düşerek yaralandığı ve düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlendi. İ.Y'nin yaklaşık 3 haftadır ölü bulunduğu yerde olduğu anlaşıldı.