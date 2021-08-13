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Giriş Tarihi: 13.8.2021 13:56 Son Güncelleme: 13.8.2021 14:06

Bursa’da bulunan cesetlerin sırrı çözüldü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da bulunan cesetlerin sırrı çözüldü

Bursa’da geçtiğimiz hafta biri yol kenarında diğeri ormanlık alanda bulunan iki ceset esrarı çözüldü. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından ormanlık alanda ölü bulunan Fas uyruklu şahsın yırtıcı hayvanlar tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği belirlenirken, Yol kenarındaki cesedin ise akli dengesi yerinde olmayan ve 1 aydır kayıp olan İ.Y’ye ait olduğu tespit edildi.

Bursa'nın Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinde ormanlık alana koyun otlatmaya giden bir çoban ağaç altında parçalanmış bir erkek cesedi bulmuş ve durumu polise bildirmişti. Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen ancak Fas Uyruklu olduğu değerlendirilen cesedin üzerinde yapılan incelemelerde şahsın ölüm sebebinin yırtıcı hayvanların saldırısından kaynaklandığı tespit edildi.

Diğer yandan Bursa-Ankara yakın çevre yolu kenarında otluk alanda bulunan çürümüş cesedin ise ailesinin bir ay önce kayıp başvurusu yaptığı akli dengesi yerinde olmayan İ.Y'ye ait olduğu tespit edildi. İ.Y'nin otoyoldan karşıya geçtikten sonra yol kenarındaki şarampole düşerek yaralandığı ve düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlendi. İ.Y'nin yaklaşık 3 haftadır ölü bulunduğu yerde olduğu anlaşıldı.

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Bursa’da bulunan cesetlerin sırrı çözüldü
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