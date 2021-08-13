Bursa’da festival hasreti sona erdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali'nin açılışı Ferhan Tülmen
'in sunumu, Tenor Hakan Aysev ile Bursa Devlet Senfoni Orkestrası
'nın muhteşem konseriyle başladı. Bursa Devlet Senfoni Orkestrası ve Tenor Hakan Aysev'in muhteşem sesiyle başladı. Aysev "Pervane", "Mazi Kalbimde Bir Yaradır", "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "O Sole Mio
" gibi eserleri BBDSO ve şef Dağhan Doğu
eşliğinde seslendirdi. İzleyicilerin sanat dolu bir akşamı yaşadığı gecede Aysev, "Bursa benim için çok önemli. Bir süre okudum. Bursa senfonisinin ilk konserini de ben yapmıştım. Böylesine zorlu bir ortamda 1,5 sene aradan sonra bu festivali oluşturabildikleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BKSTV Başkanı Özer Matlı'ya teşekkür ediyorum" dedi. Festival 30 Ağustos'a kadar Bursa'yı kültür ve sanat ile renklendirecek. Sonrasında ise Ekim ayının sonuna kadar Tan Taşçı
, Zeynep Bastık
, Mazhar-Fuat-Özkan, Şener Şen, Sibel Can gibi Türkiye'nin birçok ünlü ismi Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak. Yine Ekim ve Kasım ayında Uluslararası Kukla ve Gençlik Tiyatroları ile Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Festivalimiz gerçekleştirilecek" diye konuştu.