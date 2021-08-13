Cağaloğlu Hamamı’na Nasıl Gidilir? Cağaloğlu Hamamı Nerede?

Cağaloğlu Hamamı, Hassa mimarı olan Süleyman Ağa tarafından çizilmiştir ve oldukça kendine has olan mimarisi ile görenleri hayran bırakmaktadır. Cağaloğlu Hamamı, 300 yıldır faaliyet göstermektedir. Osmanlı döneminde hamamlar yasaklanmadan önce yapılan son hamam olan Cağaloğlu Hamamı, New York Times gazetesinin ölmeden önce görülmesi gereken yerler listesinde yer almıştır.

CAĞALOĞLU HAMAMI'NA NASIL GİDİLİR?

Cağaloğlu Hamamı'na ulaşım oldukça kolaydır ve bulunduğu konum sebebi ile bu hamama birçok farklı araç ile gidilebilmektedir. Eğer hamama tramvay ile gitmek istiyorsanız tramvaya binerek Sultanahmet durağında inebilirsiniz. Bu durak, Cağaloğlu Hamamı'na oldukça yakın bir mesafededir.

Eğer Cağaloğlu Hamamı'na otobüs ile gitmek isterseniz de İstanbul'un birçok yerinden kalkan otobüsler Sultanahmet meydanından geçmektedir. Sultanahmet meydanına giden herhangi bir otobüse binerek Cağaloğlu Hamamı'na rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Eğer bu tarihi hamama şahsi aracınız ile gitmek istiyorsanız ise öncelikle sahil yolunu tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Şahsi aracınızı Sultanahmet meydanına sokmak çok mantıklı olmayacaktır. Bunun yerine sahil yolundan devam ederek Gülhane Parkının karşısında bulunan otoparka aracınızı bırakıp daha sonra Sultanahmet meydanına kısa bir yürüyüş ile ulaşabilirsiniz.

CAĞALOĞLU HAMAMI NEREDE?

Cağaloğlu Hamamı, Yerebatan Sanrıcı'na oldukça yakın bir mesafede bulunmaktadır. Fatih ilçesinde yer alan Cağaloğlu Hamamı'nın açık adresi ise Alemdar Mahallesi, Cağaloğlu Hamamı Sokak, 34 – Fatih/İstanbul olarak belirlenmiştir.

CAĞALOĞLU HAMAMI GİRİŞ ÜCRETİ

Cağaloğlu Hamamı'nın giriş ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir. Hamam içerisinde birçok farklı masaj ve yıkanma paketleri bulunmaktadır. Bu paketlerden birini seçerek Cağaloğlu Hamamı içerisinde hamam ritüelini gerçekleştirebilir ve güzel bir masaj yaptırabilirsiniz.

Bu paketlerin isimleri ise; "Self Servis", "İstanbul Rüyası", "Tepeden Tırnağa", "Cağaloğlu Hamamı" ve "Lüks Osmanlı Servisi" olarak belirlenmiştir. Paketlerin her birinin ücreti farklıdır ve içeriklerinde farklı hizmetler bulunmaktadır.

CAĞALOĞLU HAMAMI TARİHİ

Cağaloğlu Hamamı, on sekizinci yüzyıl döneminde padişah I. Mahmut döneminde Ayasofya Kütüphanesi ve Ayasofya Külliyesi'nin giderlerini karşılamak ve onlara gelir sağlayabilmek adına yaptırılmıştır. Bu hamam, uzunca bir süre yapılma amacına hizmet etmiş ancak 3. Mustafa zamanında odun miktarının azaldığı gerekçesi ile bütün diğer hamamlar gibi Cağaloğlu Hamamı'nın da faaliyetine son verilmiştir.

Cağaloğlu Hamamı'nın son derece kendine has bir tasarımı vardır. Oldukça geniş bir hamam olan Cağaloğlu'nun ortasında ise geniş bir havuz bulunmaktadır. Binanın akustik yapısı sayesinde mermerden yapılmış olan bu havuza dökülen suların sesi ortama özel bir hava katmaktadır. Girişten hamama geçişte ise dört ayak üzerinde yükselmiş bir kubbe bulunmaktadır.

Cağaloğlu Hamamı'nın hamam camekanı bir kubbe ile örtülmüştür. Bu camekanın etrafındaki konsolların üstlerinde ise soyunma odaları bulunur. Hamamın kadın ve erkek bölümlerinde ise zaman içerisinde birçok farklı değişiklikler yapılmıştır.

Cağaloğlu Hamamı'nın sıcak ve soğuk hamam bölümleri bulunur. Çifte hamam adını almasına yardımcı olan bu özellik sayesinde hamamdaki odalar birbirinden farklılık göstermektedir. 300 yıllık tarihinde birçok restorasyon çalışması görmüş olan Cağaloğlu Hamamı günümüzde de hamam hizmeti vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda bazı etkinliklere ev sahipliği yapan hamam içerisinde berber, masaj ve restoran hizmetleri de yer almaktadır.