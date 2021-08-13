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Giriş Tarihi: 14.8.2021 01:44

Çanakkale'de feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İHA
Çanakkale’de feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'den gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Edinilen bilgiye göre, Çan'dan Biga'ya gitmekte olan Hüseyin B. idaresindeki 17 KT 046 plakalı kamyonet ile Hacılar köyünden Çan'a gitmekte olan Rasim D. yönetimindeki 17 HT 497 plakalı otomobil çarpıştı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, eşi Nuran D. ve kamyonette bulunan sürücü Hüseyin B. ve araçta bulunan Ufuk G. ve Semih V. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden sürücü Rasim D.'nin cenazesi ise Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çanakkale'de feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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