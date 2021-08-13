Çanakkale’de feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkale'den gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Edinilen bilgiye göre, Çan'dan Biga'ya gitmekte olan Hüseyin B. idaresindeki 17 KT 046 plakalı kamyonet ile Hacılar köyünden Çan'a gitmekte olan Rasim D. yönetimindeki 17 HT 497 plakalı otomobil çarpıştı.