Çekmeköy’e nasıl gidilir? Metro, metrobüs, Marmaray ve otobüs ile İstanbul Çekmeköy’e ulaşım

Çekmeköy, Şile, Beykoz, Ümraniye, Sancaktepe ve Pendik'in arasında bulunmaktadır. Zaman içinde gelişen Çekmeköy, gün geçtikçe hem yerli hem de yabancı turistlerin gezmek istediği İstanbul noktalarından birisi haline gelmiştir. Çekmeköy'e hem toplu taşıma ile hem de özel araç ile ulaşmak mümkündür.

ÇEKMEKÖY'E NASIL GİDİLİR?

Çekmeköy, İstanbul'un en güzel semtlerinden birisidir. Çekmeköy'e gitmek isteyen kişiler için en önemli nokta Çekmeköy'e nereden gitmek istediklerinin belirlenmesidir. Avrupa Yakası'ndan gitmek isteyen kişiler için Marmaray ya da metrobüs daha kolay bir ulaşım sağlamaktadır. Bu noktada Anadolu ya da Avrupa Yakası'nda olmak pek bir fark sağlamamaktadır. Anadolu Yakası'ndan da Çekmeköy'e ulaşmanın en rahat yolu Marmaray ya da metrobüs kullanmaktır. Bu noktada yapılması gereken şey en yakın metrobüs ya da Marmaray durağına nasıl ulaşılacağının bulunmasıdır.

METRO İLE ÇEKMEKÖY'E ULAŞIM

Çekmeköy, İstanbul'un son zamanlarda popülerleşmeye başlayan semtlerinden birisidir. Eskiden çok da popüler olmayan Çekmeköy son zamanlarda önemli bir yaşam merkezine dönüşmüştür. Çekmeköy'e ulaşımın en kolay yollarından birisi metrodur. Bunun nedeni Çekmeköy'ün kendine ait bir metro hattının bulunmasıdır. İstanbul'daki M5 numaralı metro hattı Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy güzergahında hizmet vermektedir.

MARMARAY İLE ÇEKMEKÖY'E ULAŞIM

Gebze'den başlayıp Halkalı'ya kadar devam eden Marmaray ile neredeyse bütün İstanbul'da kolayca ulaşım sağlamak mümkündür. Marmaray'a binip Üsküdar'da indikten sonra M5 numaralı metroya binerek Çekmeköy'e kolayca ulaşım sağlanabilmektedir.

KADIKÖY'DEN ÇEKMEKÖY'E NASIL GİDİLİR?

Kadıköy'den Çekmeköy'e gitmek için öncelikle Kadıköy'den geçen Kartal-Kadıköy metro hattına binerek Kadıköyken bir önceki durak olan Ayrılıkçeşmesi'nde inmek gerekmektedir. Ardından ise Ayrılıkçeşmesi Marmaray durağından binerek Marmaray ile Üsküdar'a geçmek gerekmektedir. Üsküdar'dan geçen M5 numaralı metro hattı ile Çekmeköy'e kolayca ulaşılabilmektedir.

AVRUPA YAKASI'NDAN ÇEKMEKÖY'E NASIL GİDİLİR?

Avrupa Yakası'ndan Çekmeköy'e gitmek için bir Marmaray durağına ulaşmak yeterlidir. Çekmeköy, Anadolu yakasında bulunduğu için önce metrobüs ile Anadolu Yakası'na geçilip sonrasında Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy metro hattına ilerlemek de Avrupa Yakası'ndan Çekmeköy'e ulaşım yollarından birisidir. Çekmeköy'e Marmaray ile ulaşım sağlamak için önce Üsküdar durağında inip sonra M5 numaralı metro hattında Çekmeköy yönüne binmek gerekmektedir.