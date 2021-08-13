’Cin çıkarma’ bahanesiyle 2 kadına cinsel istismarda bulunan şüpheli, tutuklandı! Detaylar kan dondurdu

Alanya'da cin çıkardığı iddia edilen Hakan Azak'ın, taciz ettiği ve ilişkiye zorladığı öne sürülen H.K. (32) ve G.G. (46) adlı kadınlar, şüpheli hakkında jandarmaya şikayetçi oldu.

"CİNLERİ SİZE MUSALLAT EDERİM" DİYE TEHDİT ETTİ

Bir süredir kendisinde cin olduğu iddiasıyla sözde cinci hoca Hakan Azak'a eşiyle birlikte gittiğini anlatan H.K., şüpheli tarafından elle taciz edildiğini, kendisiyle ilişkiye girme isteğini reddettiği için tehdit edildiğini ifade etti. H.K., sözde hocanın ilişki isteğini kabul etmezse kendisine ve ailesine cinleri musallat edeceği şeklinde tehdit ettiğini, telefonundan engellemesine rağmen başka numaralardan arayarak rahatsız etmeye devam ettiğini kaydetti.