’Cinci hoca’ hem dolandırıcı hem tacizci çıktı

Alanya'da biofizik ve cin çıkarma işlemi gibi dolandırıcılık yöntemleriyle müşteri toplayan H.A. (38) isimli şüphelinin iki kadını taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir süredir kendisini 'cinci hoca' olarak tanıtaın H.A'ya giden H.K. isimli mağdur kadın, eşiyle gittiği yerde H.A'nın kendisini elle tacize ve tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

H.K, ayrıca telefonundan engellediği H.A'nın kendisini değişik numaralardan arayarak rahatsız etmeye devam ettiğini beyan etti.

Daha sonra sözde cinci hoca H.A'nın seans uyguladığı G.G. isimli kadını da aynı şekilde taciz ve tehdit ettiği iddia edildi.

Tehditlere daha fazla dayanamayan kadınlar, eşleriyle birlikte Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine giderek sözde cinci hoca H.A. hakkında şikayette bulundu.

Şüpheli kısa sürede Alanya İlçe Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığında ifadesi ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.A çıkarıldığı Nöbetçi sulh ceza hakimliğince cinsel taciz suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.