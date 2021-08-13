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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:27 Son Güncelleme: 13.8.2021 11:31

Çocuğuna ölmesi için sigara içirip ilaç vermişti: Mahkemeden o anne hakkında şok karar

DHA
Çocuğuna ölmesi için sigara içirip ilaç vermişti: Mahkemeden o anne hakkında şok karar

Kayseri'de 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddiasıyla tutuklanan Öznur Ö., avukatı aracılığıyla mahkemeye yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi. Öznur Ö.’nün oğluna sigara içirip, ilaç verdiği görüntüleri kayda aldığı ortaya çıkmıştı. Öznur Ö ilaçları eline alıp oğluna, “Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç” demişti.

İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö., 4 yıl önce dini nikah kıydı. Muş'ta birlikte yaşayan çiftin bir yıl sonra çocukları dünyaya geldi. Turgut Ö., 1,5 yıl önce çalışmak için İngiltere'ye gitti. Bunun üzerine Öznur Ö., Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına döndü. Öznur Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Turgut Ö. yurt dışındayken, Öznur Ö.'nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiğini öğrendi. Öznur Ö.'nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi. Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17 Haziran'da, Öznur Ö.'yü gözaltına aldı.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öznur Ö. tutuklandı. Annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alındı. Tutukluluk sonrası Öznur Ö., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Oğlu Y.T'yi öldürme niyetinin olmadığını iddia eden Öznur Ö. tahliyesini talep etti. Talebi kabul edilen Öznur Ö., 2 gün önce tahliye edildi. Turgut Ö., dini nikahlı eşi Öznur Ö'nün oğlu Y.T'ye işkence ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.

"ÖLECEKSİN ZATEN İÇ"

Öte yandan, Öznur Ö'nün oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.'nün ilaçları eline alıp oğluna, "Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç" dediği görüldü.

Kayseri'de kan donduran skandal görüntüler! Ölmesi için annesi tarafından ilaç ve sigara içirilen çocuk kamerada!

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Çocuğuna ölmesi için sigara içirip ilaç vermişti: Mahkemeden o anne hakkında şok karar
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