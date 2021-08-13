Çocuğuna ölmesi için sigara içirip ilaç vermişti: Mahkemeden o anne hakkında şok karar

"ÖLECEKSİN ZATEN İÇ"

Öte yandan, Öznur Ö'nün oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.'nün ilaçları eline alıp oğluna, "Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç" dediği görüldü.

Kayseri'de kan donduran skandal görüntüler! Ölmesi için annesi tarafından ilaç ve sigara içirilen çocuk kamerada!