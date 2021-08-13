Deniz Müzesi’ne Nasıl Gidilir? İstanbul Deniz Müzesi Nerede, Hangi Semtte?

Ülkemizde kurulmuş olan ilk askeri müze unvanın sahibi olan İstanbul Deniz Müzesi, 1897 senesinde çok büyük uğraşlar sonucunda temeli atılarak kurulmaya başlamıştır. Başlarda müze deposu olarak ziyaretçilere açılan müzenin 1914 yılında geçirdiği restorasyonlar Deniz Müzesi'ne bambaşka bir boyut kazandırmış ve ülkemizin en geniş, en büyük deniz müzesinin oluşmasına olanak sağlamıştır.

DENİZ MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

İstanbul Deniz Müzesi'ne gitmek istiyorsanız ve Anadolu Yakası'ndaysanız izleyebileceğiniz birkaç yol bulunmaktadır. Öncelikle Kadıköy Rıhtım'dan hareket eden Beşiktaş vapuruna binebilir ve 1 – 2 dakikalık yürüyüş yaparak İstanbul Deniz Müzesi'ne ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Kadıköy Rıhtım yerine Üsküdar'dan kalkan Beşiktaş vapuru ile de aynı rotayı izleyebilirsiniz.

Eğer daha uzak semtlerde yer alıyorsanız yani Kartal, Pendik, Tuzla ya da Maltepe'den geliyorsanız; Kartal – Kadıköy metrosunu kullanabilir ve yine rıhtımdan Beşiktaş vapuruna binebilirsiniz. Eğer Ümraniye tarafından müzeye gelmek istiyorsanız da Ümraniye – Üsküdar metrosuna binebilir ve son durakta inerek durağın karşısında yer alan iskeleye geçebilirsiniz. İskeleden kalkan Beşiktaş vapuruna binerek yine aynı rota sonucunda müzeye ulaşabilirsiniz.

İstanbul Deniz Müzesi'ne Avrupa Yakası'ndan ulaşım sağlayacaksanız ulaşımınızı muhtemelen deniz yolu ile değil kara yoluyla yapacaksınız demektir. Müzeye, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler ya da Beylikdüzü istikametinden gelmek istiyorsanız metrobüse binerek Cevizlibağ durağında inip Bağcılar – Kabataş tramvayına aktarma yapabilirsiniz. Tramvayın son durağı olan Kabataş durağında indiğinizde 5 dakikalık bir yürüyüş ile İstanbul Deniz Müzesi'ne ulaşmış olursunuz.

Eğer geldiğiniz taraf Esenler, Güngören ya da Bağcılar ise direkt Bağcılar – Kabataş tramvay hattını kullanabilir ve yine son durakta inerek 5 dakika yürüyüp müzeye ulaşabilirsiniz. Levent, Sarıyer, Maslak civarında oturuyor ve buradan müzeye ulaşım sağlamak istiyorsanız da 27E, 27SE, 29C, 29D ya da 41E numaralı otobüslere binerek Akaretler'de inebilir ve müzeye ulaşabilirsiniz.

Bunların yanında eğer Taksim üzerinden müzeye ulaşmak isterseniz de feniküler kullanıp Kabataş'ta inebilir ve 5 dakikalık bir yürüyüş sonucunda İstanbul Deniz Müzesi'ne varabilirsiniz.

İSTANBUL DENİZ MÜZESİ NEREDE?

İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul'un Avrupa yakasında, en sevilen ilçelerden biri olan Beşiktaş'ta yer almaktadır. Deniz kıyısına kurulmuş olan müzenin açık adresi ise Sinan Paşa Mahallesi, Beşiktaş Caddesi, 6/1, Beşiktaş/İstanbul'dur.

DENİZ MÜZESİ'NİN İÇİNDEKİ ESERLER NELER?

Türkiye'nin en büyük deniz ve ilk askeri müzesi olan İstanbul Deniz Müzesi'nde Neler Var sorusuna cevap vermek gerekirse öncelikle müzenin içinde 20.000'i aşkın eser olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Müzede Saltanat kayıkları, Milli Mücadele döneminde kullanılmış olan bir kayık, tarihi kadırga, el yazmalarıi tuğralar, armalar, Ertuğrul yatının bazı parçaları, Bizans İmparatorluğu'nun Haliç'in sularını kapatmak adına kullandığı büyük demir zincir, Nusret mayın gemisinden bazı parçalar ve geminin maketi, İnebahtı Deniz Savaşı'ndan bir sancak ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağı gibi birçok eser sergilenmektedir.

Bunların yanında birçok atlas, harita, eski el yazması kitaplar, askeri mecmualar, silahlı kuvvetler dergileri, Türk haritaları, ve hem Türkçe hem başka dillerde denizler ve denizcilik ile ilgili birçok kitabın bulunduğunu da söylememiz gerekmektedir.

İstanbul Deniz Müzesi'nin içerisinde bir de hediyelik eşya kısmı bulunmaktadır. Eğer gezinizi ölümsüzleştirmek isterseniz buradan birkaç parça alabilirsiniz.