Devlet desteğiyle karpuz cipsi üretti

İstanbul
ve İzmir
başta olmak üzere 23 yıl boyunca birçok ilde turizm işletmeciliği yapan ve 3 yıl önce memleketi Tunceli
'nin Çemişgezek
ilçesine yerleşen Salim Tufan, kaymakamlık ve KOSGEB desteği ile bir kurutma atölyesi kurdu. İstihdam sağladığı 3 kişi ile çalışan Tufan, 23 çeşit meyve kurusunu 3 ülkeye göndermeye başladı. Tufan, bölgeye has susuz olarak yetişen hıdıroz karpuzundan doğal cips üretiyor. 25 aileye iş ve pazarlama alanı oluşturan Tufan, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan yaklaşık 4 tonluk meyve kurusu siparişi aldıklarını ve hedefinin işletmeyi fabrikaya dönüştürmek olduğunu kaydetti. İHA