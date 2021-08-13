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Giriş Tarihi: 13.8.2021

Devlet desteğiyle karpuz cipsi üretti

Devlet desteğiyle karpuz cipsi üretti
İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 23 yıl boyunca birçok ilde turizm işletmeciliği yapan ve 3 yıl önce memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine yerleşen Salim Tufan, kaymakamlık ve KOSGEB desteği ile bir kurutma atölyesi kurdu. İstihdam sağladığı 3 kişi ile çalışan Tufan, 23 çeşit meyve kurusunu 3 ülkeye göndermeye başladı. Tufan, bölgeye has susuz olarak yetişen hıdıroz karpuzundan doğal cips üretiyor. 25 aileye iş ve pazarlama alanı oluşturan Tufan, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan yaklaşık 4 tonluk meyve kurusu siparişi aldıklarını ve hedefinin işletmeyi fabrikaya dönüştürmek olduğunu kaydetti. İHA
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Devlet desteğiyle karpuz cipsi üretti
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