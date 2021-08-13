Doğu Karadeniz’de sağanak etkisini göstermeye başladı

Türkiye, Batı Karadeniz'den gelen sel ve ölüm haberleriyle sarsılırken bugün öğle saatlerinde Doğu Karadeniz illeri için de Msteorolojiden sel ve sağanak uyarıları yapılmıştı. Akşam saatleri itibariyle Ordu,Rize ve Artvin'de sağanak yağış sonrası su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.

ARTVİN'DE SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI DERELER TAŞTI, YOLLAR ÇAMURLA KAPLANDI

Artvin'de akşam saatlerinde yağana sağanak yaşı etkisini göstermeye başladı.. Şavşat ilçesinin Armutlu mahallesinde yağmur etkisiyle taşan dere yolları çamura bulandı. Bazı köylerde tarım arazileri zarar gördü. Yusufeli ilçesinde de etkili olan yağış Evren mahallesinde bulunan derenin taşmasına sebep oldu. Taşan dere karayolunu ulaşıma kapatırken, bir kamyon ve sürücüsü taşan derenin ortasında mahsur kaldı. Yusufeli belediye ekipleri tarafından kamyon bulunduğu yerden kurtarılarak güvenli bölgeye çekildi. Ekipler iki ayrı ilçede de çalışmalarını sürdürdüğünü öğrenildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, sağanak yağış nedeniyle taşarak bölgeye gelen yolu trafiğe kapattı. Çayeli ilçesine bağlı Kestanelik, Karaağaç, Derecik Güzeltepe köylerinde de aşırı yağışla birlikte dere taştı. Derenin taşması sonucu küçük çapta heyelanlar meydana geldi. İlçeye bağlı Beyazsu Köyü'nde ise derenin getirdiği heyelan köprünün yıkılmasına sebep oldu. Rize İl Özel İdare Ekipleri tarafından tıkanan dere yatağının açılmasıyla olası bir su baskınının önüne geçildi. Beyazsu köyünde debisi artan derenin suları dere yatağında bulunan cami lojmanının duvarlarına çarptı.