Elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Ağustos AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama!

İstanbul genelinde yaşanacak elektrik kesintileri, şehrin elektrik dağıtımından sorumlu olan AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından her gün güncel olarak yayınlanıyor. Bugün Bayrampaşa, Pendik, Sarıyer, Beyoğlu gibi ilçelerin belli mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı sorunların 1-2 saat içerisinde giderilmesi öngörülürken bazı bölgelerde kesinti gün boyu sürecek. İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve 14 Ağustos AYEDAŞ BEDAŞ kesinti sorgulama.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?
İşte bugün elektrik kesintisi yaşanacak bazı ilçe ve mahalleler:
BAYRAMPAŞA
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, CİHAN, FATİH, KANARYA sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU sk bölgelerinde 14/08/2021 12:00:00 - 14/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3., 7.CD, ARAP BÜLBÜLÜ, BEYAZ LEYLAK, EKİNDENİZ, ERENLER, GÜLGONCA, GÜLŞEHRİ ÇIKMAZI, HOROZ İBİĞİ, KARAÜZÜM, LALEZAR, MELİSA, NURHAK, PALANDÖKEN, SARDALYA, SUDEM ÇIKMAZI, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, YENGEÇ, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ, ŞEFİKA, ŞÜHEDA ÇIKMAZI sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., 4, 5, ALA SERÇE, ALAÇAM., ARAP BÜLBÜLÜ, GÜLİBRİŞİM, HERCAİ MENEKŞE , HOROZ İBİĞİ., ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI., MELİSA, MERSİN AĞACI, NERGİSLER ÇIKMAZI, İNCİ. sk bölgelerinde 14/08/2021 10:00:00 - 14/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KALE, ÇARŞI sk bölgelerinde 14/08/2021 00:00:00 - 14/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, IŞIK sk bölgelerinde 14/08/2021 09:00:00 - 14/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DOLUNAY, 1.FİLİZ, 1.NEHİR ÇIKMAZI, 4.LEYLAK, 6.SÜMBÜL, AVCITEPE, ESEN, MALAZGİRT, MENEKŞE, MERDİVENLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, UZUN, UĞURLU, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YALÇINKAYA, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / SAKARYA mah 1.SARMAŞIK, HOYRAT, MİMARSİNAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇİÇEKLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CEVHER, ORTANCALI, SÖĞÜTLÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YILDIZTABYA, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 14/08/2021 00:05:00 - 14/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-TOMTOM mah KUMBARACI YOKUŞU sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 14/08/2021 09:00:00 - 14/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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PENDİK
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FİŞEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖLÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜNZEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAMER
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ALİ BABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TÜRKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KIZILIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KUŞKONMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: AZDAVAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NANELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ALİ BABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÖVÜNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÇİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KUBBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: BATI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ALYANAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ZERRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TECRÜBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: GÜLBEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KAVUNİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÖZGEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KUŞKONMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DÖNÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: MECLİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KIYMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: MEVZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TATBİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: MUCİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YILDIZ
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EROL KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖLGE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZİYADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇARŞIBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HASTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TEMBİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARAMUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÜNZİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIBRIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜTEVAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DÖNEMEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAĞDUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖVGÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAMER
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