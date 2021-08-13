Eminönü’ne nasıl gidilir? Otobüs, metrobüs ve tren ile Eminönü’ne ulaşım

Eminönü, adını Osmanlı Dönemi'nde Gümrük Eminliğini içinde barındırmasından almaktadır. Bir dönem ayrı bir ilçe olan Eminönü zaman içinde çıkarılan bir karar ile Fatih ilçesine bağlanmış ve semt olmuştur. Eminönü'nü ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler için otobüs, metrobüs, tren ile Eminönü'ne ulaşım yazımızın devamında detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

EMİNÖNÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Eminönü, Fatih'in en çok ziyaret edilen semtlerinden biridir. Yerli ve yabancı pek çok turist tarafından ziyaret edilen Eminönü'ne toplu ulaşım pek çok farklı yolla ulaşılabilmektedir. Eminönü'ne gitmek isteyen kişilerin öncelikli olarak dikkat etmeleri gereken şey, Eminönü'ne nereden gidecekleridir. Anadolu Yakası'nda oturan ya da konaklayan kişiler için Eminönü'ne en kolay ulaşım seçenekleri Marmaray ve vapurdur. Avrupa Yakası'nda oturan ya da konaklayan kişiler için ise metro, tramvay ve Marmaray gibi çeşitli seçenekler mevcuttur.

OTOBÜS İLE EMİNÖNÜ'NE ULAŞIM

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda oturan kişiler için İETT otobüsleri ile Eminönü'ne ulaşım sağlamak oldukça kolaydır. Avrupa Yakası'ndaki hemen hemen her otobüs Eminönü'nden geçmektedir. Anadolu Yakası'nda oturanlar için ise önce vapur ya da metrobüs yolu ile Avrupa Yakası'na geçip ardından otobüs aktarması yapmak daha mantıklı olacaktır.

METROBÜS İLE EMİNÖNÜ'NE ULAŞIM

Metrobüs ile Eminönü'ne gitme seçeneği genelde metrobüs durağına yakın yerlerde konaklayan ya da metrobüs duraklarına yakın yerlerde yaşayan kişiler için uygundur. Metrobüs ile Eminönü'ne gitmek için bir metrobüse binip Zeytinburnu durağında inmeniz gerekmektedir. Ardından Eminönü'nden geçen T1 Bağcılar Kabataş hattına geçiş yaparak Eminönü durağında inmek yeterli olacaktır.

EMİNÖNÜ'NE HANGİ METRO GİDER?

İstanbul'daki metro hatlarında direkt olarak Eminönü'ne giden bir istasyon bulunmamaktadır. Ancak M2 numaralı Yenikapı – Hacıosman – Taksim metro hattında bulunan İstanbul Üniversitesi – Vezneciler durağı Eminönü'ne yürüme mesafesinde bulunmaktadır. M2 numaralı metroya ulaşmak için vapur veya Marmaray tercih edilebilmektedir.

MARMARAY'LA EMİNÖNÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Marmarayın açılmasından sonra toplu taşıma ile ulaşımda kolaylık sağlanan Eminönü, Marmaray hattının Sirkeci durağında yer almaktadır. Marmaray istasyonlarından herhangi birinin yakınında evi bulunmayanlar için ise metro ile Marmaraya aktarma yapmak mümkündür. Kadıköy-Kartal metrosu olarak bilinen M4 numaralı metro hattıyla Ayrılıkçeşme durağı üzerinden aktarma yapılmaktadır. Diğer metro hatları ise Yenikapı durağı üzerinden Marmaray aktarması yapabilmektedirler.