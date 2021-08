Emirgan Korusu’na Nasıl Gidilir? Emirgan Korusu Nerede?

Laleleri ile ünlü olan Emirgan Korusu, yaklaşık 47 hektardır. Boğazın kıyısındaki bu park, yamaçlar ve sırtların üzerine yayılmıştır. İstanbul'un sesinden ve kargaşasından kaçmak isteyen İstanbulluların ve turistlerin ilk tercihleri arasında yer alan Emirgan Korusu'nda 3 farklı köşk bulunmaktadır. Bu köşklerde kahvaltı yapabilir ya da güzel bir kahve eşliğinde boğaz havası alabilirsiniz.

EMİRGAN KORUSU'NA NASIL GİDİLİR?

Emirgan Korusu'na toplu taşıma ya da özel aracınız ile ulaşabilirsiniz. Koruya Avrupa yakasından toplu taşıma ile ulaşım sağlamak için sahil tarafından Sarıyer istikametine giden bütün belediye otobüslerini kullanabilirsiniz. 22, 25E, 40T ve 42T numaralı bu araçlara Kuruçeşme, Bebek ya da Arnavutköy'deki herhangi bir duraktan binebilirsiniz. Otobüslerden Emirgan durağında indikten sonra Emirgan Korusu, 5 dakikalık yürüme mesafesinde bulunmaktadır.

Emirgan Korusu'na Anadolu yakası üzerinden toplu taşıma ile ulaşım sağlayacaksanız öncelikle Üsküdar ya da Kadıköy'den kalkan vapurları ya da motorları kullanarak Beşiktaş'a geçebilir ve buradan Sarıyer istikametinden sahile giden 22, 25E, 40T veya 42T numaralı otobüsler ile Emirgan Korusu'na ulaşabilirsiniz.

Eğer Emirgan Korusu'na özel arabanız ile gidecekseniz, Sarıyer veya Beşiktaş yönünde sahil yolunu takip ederek Emirgan'a gelebilirsiniz. Daha sonra Sakıp Sabancı Caddesi'nde sol taraftaki tabelaları takip ederseniz Emirgan Korusu'na ulaşabilirsiniz.

EMİRGAN KORUSU NEREDE?

Emirgan Korusu, konum olarak Baltalimanı ile İstinye'nin arasında kalan Emirgan semtinde boğaz manzaralı bir alanda yer almaktadır. Korunun açık adresi ise Reşitpaşa Mahallesi, Emirgan Sokak, 34467, Sarıyer/İstanbul'dur.

Emirgan Korusu'na giriş ücretsizdir ancak özel araçlar ile gelenlerin otoparkı kullanmak için 10 TL otopark ücreti ödemesi gerekmektedir. Korunun ziyaret saatleri ise haftanın her günü 07:00 ile 23:00 arası olarak belirlenmiştir. Korunun içindeki Pembe Köşk, Sarı Köşk ve Beyaz Köşk'ün çalışma saatleri ise 09:00 ile 23:00 arasıdır.

Emirgan Korusu'nda bulunan 3 köşkte de kahvaltı hizmeti verilmektedir. Her köşkün kişi başı kahvaltı ücreti değişmektedir. Sarı Köşk'ün kahvaltı hizmeti, hafta içi 09:00 ile 13:00 arasındadır. Pembe Köşk'ün kahvaltı hizmeti haftanın her günü 09:00 ile 14:00 arasındadır. Beyaz Köşk'ün kahvaltısı ise haftanın her günü 09:00 ile 14:00 arasında servis edilmektedir.

EMİRGAN KORUSU'NA HANGİ OTOBÜSLER GİDER?

Emirgan Korusu'na ulaşım için kullanılabilecek birçok toplu taşıma alternatifi bulunmaktadır. Emirgan Korusu'na giden otobüsler ise şu şekildedir;

Sarıyer ve Bahçeköy yönünden gelenler 25E, 40T ve 42T numaralı İETT otobüslerini kullanabilir.

Kabataş yönünden gelenler 22RE, 25E ve 40T numaralı İETT otobüslerini kullanabilir.

Mecidiyeköy tarafından gelenler 29Ş numaralı İETT otobüsünü kullanabilir.

Taksim'den gelecek olanlar 40, 40T ve 42T numaralı İETT otobüslerini kullanabilir.

Zincirlikuyu tarafından gelecek olan ziyaretçiler 40B numaralı İETT otobüsünü kullanabilir.

İstinye iskelesinden ulaşım sağlayacak ziyaretçiler ise 40 numaralı İETT otobüsünü kullanabilir.

EMİRGAN KORUSU'NA METRO İLE NASIL GİDİLİR?

Emirgan Korusu'na Nişantaşı tarafından geliyorsanız Osmanbey metrosuna binebilir ve Hacıosman durağında inerek İtü çıkışından çıkabilirsiniz. Aynı şekilde Levent metrosunu kullanabilir ve Boğaziçi Üniversitesi durağından inerek de Emirgan Korusu'na ulaşabilirsiniz. Bu istikametlerde yürüyüş mesafesi size uzun geliyorsa metrodan indikten sonra aktarma yaparak otobüs yardımı ile Emirgan Korusu'na daha kısa sürede ulaşabilirsiniz.