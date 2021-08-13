En lezzetli ve kolay aşure tarifi ve malzemeleri: Püf noktaları ile en güzel ve pratik geleneksel aşure yapılışı

Muharrem ayının 10'uncu günü aşure yapmak, hem dini anlamları sebebiyle hem de kültürel bir adet halini alması sebebiyle vazgeçilmezimiz halini aldı. Hatta, bütün bir ay boyunca yapılan bu tatlı, Muharrem ayının aynı zamanda "Aşure ayı" olarak adlandırılmasına sebep oluyor. Toplumumuz için bu denli kıymetli olan bu lezzet, en lezzetli ve kolay aşure tarifi nasıl yapılır sorusuyla inceleniyor. İşte Püf noktaları ile en güzel ve pratik geleneksel aşure yapılışı ve malzemeleri.
AŞURE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
Mümkünse "aşure tenceresi" denen büyük tencerelerden kullanmaya çalışın. Eğer evinizde böyle bir tencere yoksa geç ısınan, ağzı geniş ve yayvan bir tencere de işinizi görecektir. Öte yandan aşurenin içine konacak malzemelerin bir gece önceden ıslatılarak iyice yumuşatılması gerekir. Aksi takdirde aşurenin içindeki bakliyatlar, meyveler ve diğer malzemeler birbirine yeterince kaynaşmaz, aşurenin kıvamı tutmaz.
Aşure pişirmek sabır ister. Büyük bir tencere aşureyi pişirme süresi 2 saat civarındadır. Bu süre, içine eklediğiniz malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz.
AŞURE MALZEMELERİ
• 500 gram buğday
• 1 su bardağı kuru fasulye
• 1/2 su bardağı nohut
• 1 çay bardağı kuru üzüm
• 10 adet kuru kayısı
• 10 adet kuru incir
• 1 paket vanilya
• 1/2 su bardağı fındık
• 1 adet orta boy elma
• 4 adet karanfil
• 1,5 su bardağı toz şeker
• 5 su bardağı sıcak su
• 1 su bardağı süt
• 1 adet nar
• 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
• 1 yemek kaşığı tarçın
AŞURE NASIL YAPILIR?
Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.
EN GÜZEL AŞURE YAPILIŞI
İç malzemelerini koymadan önce sütünü ilave edin. Sonra sırasıyla içine haşlanmış nohutları, kuru fasulyeyi koyup kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri ve fındığı süzüp aşureye ilave edin. Limon kabuğu rendesi ve kuş üzümünü de ekleyip karıştırın. Şekerini de yavaşça ilave ettikten sonra kuru kayısıları, elmayı, tuzu ve vanilyayı da ekleyin. Aynı zamanda incirleri küp şeklinde doğrayın ve ayrı bir kapta suda haşlayıp süzdükten sonra aşureye ilave edin. Aşureyi iyice karıştırıp 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak olarak kaselere paylaştırın. Ilıdıktan sonra üstlerini süsleyip ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz.