Erzurum, Ordu ve Rize’den tedirgin eden haberler! Kuvvetli sağanak sele neden oldu

Geçen haftalarda art arda çıkan orman yangınları kısa sürede kontrol altına alınırken, Türkiye bu kez de sel felaketlerine karşı tek yürek oldu. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketlerinde şimdiye kadar 31 kişi hayatını kaybetti. Bölgelerdeki çalışmalar devam ederken, Erzurum ve Rize'den de tedirgin haberler geldi.
SEL NEDENİYLE KAPANAN YOL AÇILDI
Oltu-Erzurum kara yolunda öğleden sonra aralıklarla etkili olan yağışla meydana gelen sel ve çamur nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle trafiğe kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolun açılması için kara yolları ve belediye ekiplerince iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda Oltu-Erzurum kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma yeniden açıldı.
Erzurum ve Rize'den tedirgin eden haberler! Kuvvetli sağanak sele neden oldu | Video
ÇAYELİ'DE DERELERDEKİ SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Rize'nin Çayeli ilçesinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükselirken, yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD); Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğinin duyurulduğu açıklamanın ardından bölgede Ordu'nun yanı sıra Rize'de de yağış başladı. Rize'nin Çayeli ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle derelerde su seviyesi yükselirken, cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçe merkezinde bazı yollar göle dönerken, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışın sürdüğü bölgede su baskını nedeniyle yollarda hasar oluştu. Belediye ekipleri de su baskınlarına karşı çalışma başlattı.
AĞARAN ŞELALESİ TAŞTI
Etkili yağışla Çayeli ilçesindeki ünlü Ağaran Şelalesi de taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmında ulaşıma kapanan yolda, hasar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki yan derelerin taşması sonucu ise çeşitli alanlarda heyelanlar meydana geldi. Yamaçlardan kopan toprak kütleri nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makinesi destekli kapanan yollarda çalışmalarını yürütürken, bölgede yağmur da etkisini sürdürüyor.
ORDU DA SELE TESLİM
Erzurum ve Rize'nin ardından Ordu'dan da tedirgin eden haberler gerldi. Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Çiğdem ve Yeşilkent mahallerinde sağanak etkili oldu. Çiğdem Mahallesinin Muhtarı Osman Demir, gün boyunca devam eden sağanağın özellikle 65 haneli Düz Sokak'ta hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.
"YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANDI"
Ünye-Kumru yolu üzerindeki büzlerin tıkandığını belirten Demir, "Yağışın etkisini biraz olsun azaltmasıyla birlikte kendi çabamızla açtık, kepçeyi bekliyoruz. Belediyenin, mahallemizin girişinde yaptırdığı istinat duvarının altı da suyun etkisiyle boşaldı. Mahallemizden geçen Kuru Dere'nin taşması sonucu yollar araç trafiğine kapandı" dedi.
FATSA BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: GEREKLİ OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMAYIN
Fatsa da sağanak yağıştan etkilenen ilçeler arasında yer aldı. Bölgede akşam saatlerin başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. İlçe merkezinde bazı yollar suyla dolarken, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışın sürdüğü bölgede su baskını nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Belediye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Yağış yarın akşama kadar devam edecek, vatandaşlarımız gerekli olmadıkça dışarıya çıkmasınlar" dedi.