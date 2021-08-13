Esenyurt’ta apartmandan bisiklet çalan hırsız kamerada

Olay, 10 Ağustos saat 21.30 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli kapısını açık gördüğü apartmandan içeri girerek çatı katına çıktı. Çatı katına çıkan kapının asma kilidini açan şüpheli, içeride gezmeye başladı. Küçük bir çocuğa ait olan bisikleti alan hırsız, kayıplara karıştı.

Esenyurt’ta bisiklet hırsızlığı kamerada | Video

Çocuğunun bisikletini almak için yukarı çıkan baba, yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yaşanan hırsızlığı gören baba, kayıtları alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri 2 gün sonra şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Daha önce apartmanda 2 kez hırsızlık yaşandığını söyleyen Yeter Oflaz, "Ekmek almaya gittim. Eşim de evde değildi. Akşam eve geldik. Eşim arkasından benim geleceğimi düşünerek kapıyı açık bırakmış. Çatıda çocuğun bisikleti vardı. Duruyordu 3-4 senedir. Bir şey olmuyordu. Bu 3'üncü sefer gelmeleri. Bir seferde de ayakkabıları çaldılar. Daha önce de çatıya çıkıp bebek arabasını almış" dedi.