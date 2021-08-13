Mutlulukları 9 ay sürdü... Genç çifti ölüm ayırdı

Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde Biga-Bandırma karayolu Hacıpehlivan köyü kavşağında dün akşam saatlerinde Sinekçi İstikametine doğru seyir halinde ilerleyen Ayhan Eceova yönetimindeki otomobil, Hacıpehlivanlar Köyü sapağına aniden giren O.Ö. yönetimindeki kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen Eceova'nın kullandığı araç, C.G'nin kullandığı süt tankerine çarparak güçlükle durabildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Aracın hurda yığınına döndüğü kazada, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından Biga-Bandırma karayolu bir süre trafiğe kapanırken Ayhan Eceova'nın eşi Hande Eceova (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Ayhan Eceova kaza kırım araçlarının yardımıyla araçlardan güçlükle çıkartılırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

9 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Kazada ağır yaralanan Ayhan Eceova'nın Hande Eceova ile 9 ay önce görkemli bir törenle dünya evine girdikleri belirtilirken, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen O.Ö. hastaneden yapılan ilk müdahalenin ardından Jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.