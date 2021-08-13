Güncel İstanbul su kesintisi listesi 13 Ağustos: İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ kesinti ve arıza sorgulama ekranı

Silivri ve Çekmeköy ilçeleri başta olmak üzere bugün İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. Arıza ve bakım sebebiyle yaşanan kesintiler, mağdur olan vatandaşlar tarafından "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusuyla araştırılıyor. İSKİ vatandaşların mağduriyetini gidermek adına kesintinin sebebini, ne kadar süreceğini ve ne zaman son bulacağını duyurdu. 13 Ağustos güncel İstanbul su kesintisi listesi İSKİ'nin internet sitesinde yayınlandı. İşte İSKİ kesinti ve arıza sorgulama ekranı.