Güncel İstanbul su kesintisi listesi 13 Ağustos: İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ kesinti ve arıza sorgulama ekranı

Silivri ve Çekmeköy ilçeleri başta olmak üzere bugün İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. Arıza ve bakım sebebiyle yaşanan kesintiler, mağdur olan vatandaşlar tarafından "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusuyla araştırılıyor. İSKİ vatandaşların mağduriyetini gidermek adına kesintinin sebebini, ne kadar süreceğini ve ne zaman son bulacağını duyurdu. 13 Ağustos güncel İstanbul su kesintisi listesi İSKİ'nin internet sitesinde yayınlandı. İşte İSKİ kesinti ve arıza sorgulama ekranı.
13 AĞUSTOS İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimpaşa Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.08.2021 01:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ömerli Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2021 21:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İZMİR SU KESİNTİSİ LİSTESİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|SAMURLU
|13.08.2021 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SAMURLUYA SU VERİLEMİYOR
|BAYINDIR
|PINARLI
|11.08.2021 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|PINARLI ÇAYIR MEVKİ GENELİ TERFİ HATTINDAKİ PATLAKTAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
|ÇEŞME
|DALYAN
|13.08.2021 saat 07:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4000 sokak ve civarında ana boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
|MENDERES
|BELİRSİZ(MENDERES
|13.08.2021 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|TAHTALI BARAJI İZMİRE GİDEN İSHALE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. MENDERES, DEREKÖY, GÖRECE, YENİKÖY, KUYUCAK, AKÇAKÖY, BAHÇECİK. KASIMPAŞA MAHALESİ CUNEYİTBEY MAHALESİ KEMALPAŞA MAHALESİ BARBAROS MAHALESİ ĞAZİPAŞA MAHALESİ ALTINTEPE MAHALESİ
|ÖDEMİŞ
|GERELİ
|31.07.2021 saat 12:00 ile 13.08.2021 saat 23:00 arasında yaklaşık 13 gün 11 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GERELİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|KARADOĞAN
|13.08.2021 saat 08:25 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KARADOĞAN MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|BOZCAYAKA
|13.08.2021 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ ENERJİ KESİNTİSİNDEN DOLAYI BOZCAYAKA MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TİRE
|FATİH
|13.08.2021 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TORBALI
|BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL, 29 EKİM
|13.08.2021 saat 08:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE YAZIBAŞIYA SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .
|URLA
|TORASAN
|13.08.2021 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Arıza Tarihi: 12.08.2021 11:30:00
Tamir Tarihi: 13.08.2021 12:30:00
Detay: Kanuni Sultan Süleyman bulvarı amatist arkası su inşaat tarafından @500 ve 200luk duktil boru döşeme esnasında 225 pe boru şebeke hattına hasar vermiştir
Etkilenen Yerler: Mutlukent mahallesi bir kısmı, ergönül villaları, Angora bulvarı üzeri, amatist ve yakın çevresi kesintiden etkilenecektir
Arıza Tarihi: 13.08.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 13.08.2021 13:00:00
Detay: ALTINDAĞ BÖLGE PLANSIZ SU KESİNTİSİ Baraj mahallesi Osmanlı caddesi içindeki yeni su deposuna içme suyu şebeke boru bağlantısı yapılmasından dolayı Saat:08:30 ile 13:00 Arası su kesintisi uygulanacaktır
Etkilenen Yerler: Baraj mahallesi ( Toki Blokları )