Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Böyle pişkinlik görülmedi! Her yerde aranırken o canlı yayın yaptı
Giriş Tarihi: 13.8.2021 15:20 Son Güncelleme: 13.8.2021 15:23

Böyle pişkinlik görülmedi! Her yerde aranırken o canlı yayın yaptı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Böyle pişkinlik görülmedi! Her yerde aranırken o canlı yayın yaptı

Denizli’nin Honaz İlçesi’nde cinayetten sonra kayıplara karışan katil zanlısı sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. “Kader bize gülmedi” diyen katil zanlısının rahat tavırları dikkat çekerken teslim olmaya gittiğini açıkladı.

Denizli'nin Honaz İlçesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda Ovacık Mahallesi'ndeki bir düğünde B.S ile R.K arasından henüz belirlenmeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğün taraflarının araya girmeye çalıştığı kavgada belindeki silahı çeken B.S. etrafa gelişi güzel ateş etti. Silahtan çıkan mermiler kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya'nın başına, R.K'nın kardeşi C.K'nın ise göğsüne isabet etti.

Cinayet zanlısı teslim olmaya giderken sevgisiyle canlı yayın yaptı | Video

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgayı önlemek isterken başına aldığı kurşunla ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Fatih Bozkaya ve olayda yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkaya 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN

Olaydan sonra kayıplara karışan B.S polis tarafından her yerde aranırken katil zanlısı sabah saatlerinde sosyal medya da ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından "son kez" bağlığıyla canlı yayına bağlanan B.S. 'nin yanında kız arkadaşının olması ve rahat tavırları dikkat çekti.


Ölen Fatih Bozkaya

"TESLİM OLMAYA GİDİYORUM"

Bir aracın arka koltuğunda çekilen görüntülerde B.S. "Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim. Kader bize hiç gülmedi. Teslim olmaya gidiyorum" dedi.

Zanlının yayının ardından teslim olup olmadığı henüz öğrenilemedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Böyle pişkinlik görülmedi! Her yerde aranırken o canlı yayın yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA