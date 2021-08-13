Böyle pişkinlik görülmedi! Her yerde aranırken o canlı yayın yaptı

Denizli'nin Honaz İlçesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda Ovacık Mahallesi'ndeki bir düğünde B.S ile R.K arasından henüz belirlenmeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğün taraflarının araya girmeye çalıştığı kavgada belindeki silahı çeken B.S. etrafa gelişi güzel ateş etti. Silahtan çıkan mermiler kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya'nın başına, R.K'nın kardeşi C.K'nın ise göğsüne isabet etti.
Cinayet zanlısı teslim olmaya giderken sevgisiyle canlı yayın yaptı | Video
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kavgayı önlemek isterken başına aldığı kurşunla ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Fatih Bozkaya ve olayda yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkaya 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN
Olaydan sonra kayıplara karışan B.S polis tarafından her yerde aranırken katil zanlısı sabah saatlerinde sosyal medya da ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından "son kez" bağlığıyla canlı yayına bağlanan B.S. 'nin yanında kız arkadaşının olması ve rahat tavırları dikkat çekti.
Ölen Fatih Bozkaya
"TESLİM OLMAYA GİDİYORUM"
Bir aracın arka koltuğunda çekilen görüntülerde B.S. "Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim. Kader bize hiç gülmedi. Teslim olmaya gidiyorum" dedi.
Zanlının yayının ardından teslim olup olmadığı henüz öğrenilemedi.