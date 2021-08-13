Böyle pişkinlik görülmedi! Her yerde aranırken o canlı yayın yaptı

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgayı önlemek isterken başına aldığı kurşunla ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Fatih Bozkaya ve olayda yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkaya 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN

Olaydan sonra kayıplara karışan B.S polis tarafından her yerde aranırken katil zanlısı sabah saatlerinde sosyal medya da ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından "son kez" bağlığıyla canlı yayına bağlanan B.S. 'nin yanında kız arkadaşının olması ve rahat tavırları dikkat çekti.