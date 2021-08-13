İklim değişikliği biçimlendirme farkındalık eğitimi verildi

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Şehzade Salonu'nda Çevre Mühendisi Ceyda Kazancıoğlu Kaynar tarafından verildi.

Çevre Mühendisi Kaynar konuşmasında "İklim değişikliği bugün dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikedir. Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde yeryüzü sıcaklığı ortalamada yaklaşık 1 derece arttı. 1988 yılında iklim değişikliği konusunda siyasete bilimsel tavsiye oluşturmak için kurulan ve bilimsel otorite kabul edilen IPCC'ye göre iklim sisteminin ısınmakta olduğu tartışmasız kesin bir gerçektir. Son yayınlanan rapora göre; Dünya yüzeyinde sıcaklık, 2011-2020 arasında 1850-1900 arasındakinden 1,09 derece daha yüksekti. Son beş yıl, 1850'den bu yana kaydedilen en sıcak dönem oldu. Son zamanlarda deniz seviyesindeki yükselme oranı, 1901-1971 ile karşılaştırıldığında neredeyse üç katına çıktı.1990'lardan bu yana buzulların küresel olarak erimesinin ve Arktik deniz buzundaki küçülmenin en önemli itici gücü, "büyük olasılıkla" (yüzde 90) insan etkisi. Sıcak hava dalgaları da dâhil olmak üzere aşırı sıcakların 1950'lerden bu yana daha sık ve yoğun hale geldiği, soğuk olayların ise daha az sıklıkta ve daha az şiddetli hale geldiği "neredeyse kesin". Her ne kadar yerel yönetimlerin görev ve yetki alanları ve statüleri ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, bu konuda yapılan araştırmalar dünya sera gazı salınımlarının yüzde 30- yüzde 50'si ile ilgili tedbirleri yerel yönetimlerin kontrol ettiğini gösteriyor

Dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındıran kentler yeryüzünün sadece yüzde 3'ünü kaplıyorlar ve kentler doğal kaynak tüketiminin yüzde 75'inden,enerji kullanımının yüzde 60-75'inden (UN Habitat, 2016) ve sera gazı salımlarının yüzde 70'inden (IPCC 2014) sorumludur." dedi.