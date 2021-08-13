“İsrail sazanı balık soyunu tüketiyor”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, İsrail Sazanı nedeniyle birçok balık türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Türkiye'de yüzlerce çeşit İsrail Sazanı bulunduğunu belirten Nazmi Polat," İsrail sazanı yılda 7 ila 9 arasında üreme yapıyor. Bu tür tatlı su balıklarının yumurtaları ile besleniyor. İsrail Sazanı bir sulak alana giriyor. Sonra burada sürekli üreme yapıyor. Sonra misafir olarak girdikleri alanda baskın tür haline geliyor. Sonrasında da o bölgedeki tatlı su balıklarını yok ediyor. Şu anda iç bölgelerimizde en büyük sorun bu, birçok bölgemizde turna balığı, tatlı su levreği, çapak balığı, tahta balığı ve kızılkanat gibi balıklar o kadar azaldı ki birçoğunun nesli tükenmek üzere." dedi.

Prof. Dr. Polat, İsrail Sazanı'nın yaklaşık 30 yıl önce Trakya'dan başlayarak tüm Türkiye'de etkin hale gelmeye başladığını söyledi. Akarsu, göl, gölet gibi iç sularda balık faunasında büyük değişiklik olduğunu belirten Polat, " Şu anda Samsun'da iç suların tamamında İsrail sazanı baskın tür haline geldi. Önceden artık durgun sularda etkinlerdi. Artık Kızılırmak ve Yeşilırmak gibi debisi yüksek sularda da etkin olmaya başladı" diye konuştu.

Nazmi Polat, tatlı sularda eskisi gibi kaliteli ve lezzetli balıklar tutulması ve bulunması için İsrail Sazanı'nın kökünün kazınması gerektiğini söyledi. Polat, " Tatlı su balıkçılarına balık av yasağı dönemlerinde de İsrail Sazanı avlama hakkı verilmeli. Hatta İsrail Sazanı balıkçıların ağlarına büyük zarar verdiği için ağ desteği verilmeli. Aksi takdirde yakında sofralarımızda turna balığı, levrek gibi bir dönemin en lezzetli balıklarını bulma şansımızı olmayacak" şeklinde konuştu.