İşsizlik maaşı şartları nelerdir? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı, işsizlik sigortası primlerinin sürekli olarak ödenmesi sonucundu biriken paranın, işsiz kalan çalışanlara geçici bir süre için ödenmesi yoluyla işleyen bir sisteme bağlıdır. İş Kanunu'na tabi çalışanların kendi kusurları olmayan nedenlerden dolayı işten çıkarılmaları durumunda, geçici bir süreliğine işsizlik maaşı alabilmeleri için, tüm çalışanlar, işverenler ve devlet tarafından belirli oranlarda işsizlik sigortası primleri ödenir. Bu primlerin birikmesi yoluyla işsiz kalanlara ödenecek olan işsizlik maaşı için kaynak biriktirilmiş olur. Bir işçinin, işsizlik maaşı almaya hak kazanabilmesi için elbette belirli koşulları yerine getiriyor olması beklenir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Kişinin iş sözleşmesinin sonlandırılmasında kendi kusurlarından, kasıtlı davranışlarından ya da isteğinden bağımsız etkenlerin bulunması gerekir. İşçinin bu koşulu sağlaması için illa ki kendi kusuru dışında işveren tarafından işten çıkarılmış olması da beklenmez. Aynı şekilde, işçi kendi kusuru dışında işverenden kaynaklanan hukuksuz davranışlara maruz kaldığı için istifa ederse de aynı şekilde işsizlik maaşına hak kazanacaktır.

Kişi iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bu konuyla ilgilenen kurum olan Türkiye İş Kurumuna işsizlik maaşı başvurusu yapmalıdır. Eğer kişi başvuru süresini geçirirse yine de işsizlik maaşına hak kazanabilir ancak otuz günden sonraki gecikme süresi, işsizlik maaşı alacağı toplam süreden kesilecektir.

İşsizlik ödeneği almak için Türkiye İş Kurumuna başvuruda bulunan kişi, Türkiye İş Kurumunun yönlendirmesi sonucunda yeni bir iş bulunması durumunda yeniden çalışmaya istekli olmalıdır.

Kişinin, ayrıldığı iş yeri haricinde başka bir yerden kazanç elde etmiyor olması gerekir.

İş sözleşmesi sona erdirilerek işsiz kalmasından önceki 120 gün boyunca aralıksız ve kesintisiz şekilde sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmiş olması gerekir.

İşsizlik maaşı, işsiz kalınan süre uzadıkça sürekli olarak ödenen bir ödenek türü değildir. Bu maaşın, kendi kusuru dışında ve yukarıda belirtilen koşulları taşıyan kişi tarafından ne kadar süre ile alınabileceği, kanun ile belirlenmiş bazı şartlara göre değişkenlik gösterir. Son 120 günde aralıksız ve kesintisiz şekilde sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primleri yatmış olması koşuluyla "işsizlik maaşı kaç ay alınır?" sorusunun yanıtını belirleyen etkenler şunlardır:

Son üç yıl süresince toplamda 600 günlük sigortalı çalışması olan ve işsizlik sigortası primleri ödenmiş olanlar 180 gün boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır.

Son üç yıl süresince toplamda 900 günlük sigortalı çalışması olan ve işsizlik sigortası primleri ödenmiş olanlar 240 gün boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır.

Son üç yıl süresince toplamda 1080 günlük sigortalı çalışması olan ve işsizlik sigortası primleri ödenmiş olanlar 300 gün boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır.

600 GÜNÜ DOLDURMAYAN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Son üç yıl içinde, son 120 günü kesintisiz ve aralıksız olmak koşuluyla toplamda 600 gün sigortalı çalışmış ve işsizlik sigortası primleri ödenmiş olmak, işsizlik maaşı almak için gereklidir. Bu 600 günlük süreyi doldurmayan kişi işsizlik maaşı alamaz.

6 AYLIK ÇALIŞAN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yıl içinde asgari olarak 600 gün sigortası ve işsizlik sigortası primleri yatırılmamış olanlar işsizlik maaşına hak kazanamayacağı için, altı aylık bir çalışan işten ayrılması durumunda işsizlik maaşı alamaz.

ÜCRETSİZ İZİNDEN SONRA İŞSİZLİK MAAŞI ALINIR MI?

Ücretsiz izne çıkarılmış olan kişiler, ücretsiz izinden hemen sonra haklı bir sebebe dayanmayan nedenlerden dolayı işveren tarafından işten çıkarılmışsa, ücretsiz izinde geçen süreler işsizlik maaşı alma hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Normal şartlarda ücretsiz izinden sonra bu şekilde işsiz kalanlar yalnızca normalde hak ettiği işsizlik maaşı alma süresinden ücretsiz izinde olduğu süreler düşülerek elde edilen süre kadar işsizlik maaşı alacaktır. Ancak pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak suretiyle ücretsiz izne çıkarılan kişiler Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu durumdan muaf olmaktadır. Bu kişilerin işsizlik maaşı alma süresi normalde hak sahibi olduğu süre kadar olacaktır.