Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul güncel elektrik kesintisi listesi: 13 Ağustos AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama! İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 13.8.2021 09:49

İstanbul güncel elektrik kesintisi listesi: 13 Ağustos AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama! İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul güncel elektrik kesintisi listesi: 13 Ağustos AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama! İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul’un bazı ilçelerinde gün boyu sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. Arıza kaynaklı, bakım ve onarım amaçlı gerçekleşen bu kesintiler, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası’nda dağıtımdan sorumlu olan AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ile duyuruldu. İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek, hangi ilçe ve mahallelerde kesinti yaşanacak elektrikler ne zaman düzelecek? İşte 13 Ağustos Cuma İstanbul güncel elektrik kesintisi listesi.

Bugün Arnavutköy, Avcılar, Beykoz, Üsküdar gibi ilçelerde saatlerce süreceği tahmin edilen elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyurulan bu kesintiler, "İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?" sorusunu doğurdu. Elektrikler ne zaman düzelecek, hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak gibi sorular gündeme geliyor. İşte 13 Ağustos Cuma İstanbul güncel elektrik kesintisi listesi ve AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

İşte bugün elektrik kesintisi yaşanacak bazı ilçe ve mahalleler:

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ERASLAN, FATİH, KARAKUZU, ZEHRA sk / NENEHATUN mah AFRA, BAHARDALI, CUMALİ, DİLBER, FATİH, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, MİS, PİRSULTAN, RAHMAN, SERENGÜL, TEKYILDIZ, TEZEL, YAYLI, YENİDÜNYA, ÇOBANYILDIZI, ŞÜKRÜ sk / YAVUZ SELİM mah FATİH sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, ASLANBEY, BOZDEMİR, ENİS, FERDAĞ, HAMAM, HATIRA, SİNEM, TEMİZEL, TUANA, VATAN, ZUHAL, ŞEHİT RAMAZAN GÖNCÜ sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah DAR, ESMA ÇIKMAZI, GAYRETLİ, KARTANESİ, KIVILCIM, KIVILCIM ÇIKMAZI, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk bölgelerinde 13/08/2021 09:30:00 - 13/08/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALACA, FİGEN, GÜLBAHÇE, KARAŞAHİN, KIVILCIM, KUBİLAY, KUYTU, MUTLU, ULUBATLI, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKIR, ÇEMENZAR, ÇİÇEK, ŞEREFE sk bölgelerinde 13/08/2021 09:30:00 - 13/08/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, BİNNUR, CAN, CİHAD, NATO, OĞUZELİ, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇARIKÇI, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 13/08/2021 10:00:00 - 13/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVRUPA YAKASI BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BEYKOZ

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇUBUKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: YAŞAR ALBORAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: HEKİMLER SİTESİ

09:30 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜKERREM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: ZAMKİNOZ NİYAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜHÜR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MEMURLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ÇİLLİ METİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: NENE AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYYAM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BALCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYLEM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: CANAYAKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DALGA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ALİ SÜER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜCELLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUAMMA ÇIKMAZI

12:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MENDİREK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR MUSTAFA BAKIRCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: KORUCU AHMET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: PLAJ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: RUBİL DAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DURMUŞ ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: HAFIZOĞLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BOSTAN YOKUŞU ÇIKMAZI

ÜSKÜDAR

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: DAYEKADIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: KAYYUM AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE HAMAMI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: TIBBİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: ŞAİR NESİMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: ŞERİF KUYUSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: KAVAK İSKELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE KIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: PARKÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: HAREM İSKELESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: BESTEKAR AVNİ ANIL

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: DR. SITKI ÖZFERENDECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAFIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAREM İSKELESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ZİHNİ GÖKTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: NEYZENBAŞI HALİL CAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: AVNİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: TOKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: KÖPRÜLÜ KONAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ŞERİFBEY ÇEŞMESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ETHEMPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: TOSUNPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: BÜYÜK MUSTAFA PAŞA

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul güncel elektrik kesintisi listesi: 13 Ağustos AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama! İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA