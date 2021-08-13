İstanbul güncel elektrik kesintisi listesi: 13 Ağustos AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama! İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?

Bugün Arnavutköy, Avcılar, Beykoz, Üsküdar gibi ilçelerde saatlerce süreceği tahmin edilen elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyurulan bu kesintiler, "İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?" sorusunu doğurdu. Elektrikler ne zaman düzelecek, hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak gibi sorular gündeme geliyor. İşte 13 Ağustos Cuma İstanbul güncel elektrik kesintisi listesi ve AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?
İşte bugün elektrik kesintisi yaşanacak bazı ilçe ve mahalleler:
ARNAVUTKÖY
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ERASLAN, FATİH, KARAKUZU, ZEHRA sk / NENEHATUN mah AFRA, BAHARDALI, CUMALİ, DİLBER, FATİH, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, MİS, PİRSULTAN, RAHMAN, SERENGÜL, TEKYILDIZ, TEZEL, YAYLI, YENİDÜNYA, ÇOBANYILDIZI, ŞÜKRÜ sk / YAVUZ SELİM mah FATİH sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, ASLANBEY, BOZDEMİR, ENİS, FERDAĞ, HAMAM, HATIRA, SİNEM, TEMİZEL, TUANA, VATAN, ZUHAL, ŞEHİT RAMAZAN GÖNCÜ sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah DAR, ESMA ÇIKMAZI, GAYRETLİ, KARTANESİ, KIVILCIM, KIVILCIM ÇIKMAZI, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk bölgelerinde 13/08/2021 09:30:00 - 13/08/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALACA, FİGEN, GÜLBAHÇE, KARAŞAHİN, KIVILCIM, KUBİLAY, KUYTU, MUTLU, ULUBATLI, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKIR, ÇEMENZAR, ÇİÇEK, ŞEREFE sk bölgelerinde 13/08/2021 09:30:00 - 13/08/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, BİNNUR, CAN, CİHAD, NATO, OĞUZELİ, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇARIKÇI, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 13/08/2021 10:00:00 - 13/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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BEYKOZ
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇUBUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: YAŞAR ALBORAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: HEKİMLER SİTESİ
09:30 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜKERREM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: ZAMKİNOZ NİYAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜHÜR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MEMURLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ÇİLLİ METİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: NENE AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYYAM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BALCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYLEM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: CANAYAKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DALGA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ALİ SÜER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜCELLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUAMMA ÇIKMAZI
12:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MENDİREK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR MUSTAFA BAKIRCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: KORUCU AHMET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: PLAJ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: RUBİL DAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DURMUŞ ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: HAFIZOĞLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BOSTAN YOKUŞU ÇIKMAZI
ÜSKÜDAR
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: DAYEKADIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: KAYYUM AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE HAMAMI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: TIBBİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: ŞAİR NESİMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: ŞERİF KUYUSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: KAVAK İSKELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE KIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: PARKÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: HAREM İSKELESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: BESTEKAR AVNİ ANIL
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: DR. SITKI ÖZFERENDECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAFIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAREM İSKELESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ZİHNİ GÖKTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: NEYZENBAŞI HALİL CAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: AVNİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: TOKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: KÖPRÜLÜ KONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ŞERİFBEY ÇEŞMESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ETHEMPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: TOSUNPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: BÜYÜK MUSTAFA PAŞA
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