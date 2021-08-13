adet hassas terazi, uyuşturucu maddelerin kalıp haline getirilmesinde kullanılan özel olarak hazırlanmış kalıp makinası ele geçirildi. Gözaltına alınan (2) şahıs Jandarma'daki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.







İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; yabancı uyruklu (J.A.D.R) ve (A.G.A.P.) isimli şüphelilerin, yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi (Sıvı Kokain Maddesi), İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı.





Jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin Beyoğlu ilçesinde bulunan otelde kaldıkları tespit edildi. Otel çevresinde çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri şüphelileri adım adım takibe başladı.

Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video

Şüphelilerin otele yakın bir apartman dairesini kiraladıkları, buradan irtibatlı bulundukları uyuşturucu madde kullanıcılarına satış yaptıkları belirlendi.





DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN KENDİLERİNE AİLE SÜSÜ VERMİŞLER

Araştırmalarını derinleştiren Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanmamak için kendilerine aile görünümü verdiklerini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, söz konusu daireye baskın düzenledi. Baskında; (45) litre sıvı halde kokain maddesi, (20) kilogram toz kokain maddesi, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan çalışır vaziyette (6) adet hassas terazi, uyuşturucu maddelerin kalıp haline getirilmesinde kullanılan özel olarak hazırlanmış kalıp makinası ele geçirildi.





SIVI KOKAİNİ TOZ HALE GETİRMİŞLER

Aramalarda; şüphelilerin Güney Amerika ülkelerinden getirmiş oldukları sıvı haldeki kokain maddelerini kiralamış oldukları dairenin içerisinde toz haline getirdiklerini anlaşıldı.

(1) Litre Sıvı Kokainden (5) Kilo Kokain Elde Ediliyor (1) bir litre sıvı kokain maddesinde (5) kilogram Kokain Maddesi elde ediliyor. Toplam ele geçirilen (45) litre sıvı kokain maddesinden (225) kilogram kokain maddesi elde edebilen (J.A.D.R) ve (A.G.A.P.), çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.







Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.